(Zonebourse.com) - Donald Trump a annoncé vendredi son intention d'imposer une lourde taxe aux entreprises américaines qui construisent des centres de données en dehors des Etats-Unis. Le président américain n'a toutefois précisé ni le montant ni les modalités de cette taxation, reconnaissant ne pas encore avoir abordé le sujet avec les membres de son administration, selon CNBC.

Si cette initiative s'inscrit dans la volonté de Washington de préserver son avance technologique sur la Chine, elle pourrait également viser à rassurer les marchés financiers quant à la poursuite des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle sur le sol américain à la suite des élections de mi-mandat.

La lourde défaite des républicains et l'opposition grandissante de la population à l'implantation de centres de données, notamment en raison de leurs répercussions sur les factures d'électricité des ménages et les ressources en eau, pourraient en effet inciter les géants technologiques à privilégier davantage les investissements à l'étranger.

En réduisant l'attrait économique de ces projets hors des Etats-Unis, l'administration Trump chercherait ainsi à contraindre les entreprises technologiques à trouver des compromis avec les autorités locales, quitte à prendre davantage à leur charge le développement des infrastructures énergétiques nécessaires à leurs activités.

Si cette initiative vise à préserver l'un des principaux moteurs de la croissance américaine, elle pourrait toutefois renchérir le coût des investissements des hyperscalers, à l'heure où Wall Street s'interroge déjà sur leur rentabilité. Dans un contexte de forte défiance à l'égard des valeurs liées à l'IA, Oracle décroche de 7,3% vendredi en séance, Meta abandonne 4,9%, Amazon cède 3,0% et Microsoft recule de 1,9%, tandis qu'Alphabet résiste (-0,1%).

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