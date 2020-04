Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump menace de suspendre la contribution des Etats-Unis à l'OMS Reuters • 08/04/2020 à 13:09









(Actualisé avec réaction de l'OMS) WASHINGTON, 8 avril (Reuters) - L'administration américaine envisage de suspendre sa contribution au budget de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé mardi Donald Trump après avoir critiqué son attitude dans la crise du coronavirus. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien sur l'épidémie à la Maison blanche, le président américain a d'abord annoncé la suspension de cette contribution, avant de se montrer nettement plus nuancé quelques minutes plus tard. "Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons étudier cela", a-t-il dit. Jugeant qu'elle s'était "vraiment plantée", Donald Trump avait reproché un peu plus tôt à l'OMS d'avoir formulé de mauvais conseils et d'être "sino-centrée". La contribution américaine au budget de l'OMS a dépassé 400 millions de dollars (368 millions d'euros) en 2019, alors que celle de la Chine a été de 44 millions. "Nous sommes encore dans la phase aiguë d'une pandémie, ce n'est donc pas le moment de réduire le financement", a réagi mercredi le Dr Hans Kluge, directeur de l'OMS pour l'Europe. Le Dr Bruce Aylward, proche conseiller du directeur général de l'OMS, a quant à lui justifié l'implication de l'organisation en Chine, où l'épidémie a débuté en décembre. "Il était absolument essentiel au début de cette flambée d'avoir pleinement accès à tout ce qui est possible, de se rendre sur le terrain et de travailler avec les Chinois pour comprendre cela. C'est ce que nous avons fait avec tous les autres pays durement touchés comme l'Espagne et il n'y avait rien de spécial entre nous et la Chine", a-t-il expliqué. (Diane Bartz avec Emma Fargeet Stephanie Nebehay à Genève; version française Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief)

