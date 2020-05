Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump menace de reconsidérer l'adhésion des USA à l'OMS Reuters • 19/05/2020 à 10:55









(Actualisé aux § 2-3 avec la réaction de la Chine) WASHINGTON/PEKIN, 19 mai (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi que la suspension du financement américain à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deviendrait permanente si celle-ci ne s'engage pas sous 30 jours à procéder à des "améliorations" majeures, et qu'il pourrait aussi reconsidérer l'adhésion des Etats-Unis à l'agence onusienne. Réagissant à ces propos, le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé mardi que Washington cherchait à se défausser sur la Chine en lui faisant porter la responsabilité de la mauvaise gestion de la crise sanitaire aux Etats-Unis. Il a ajouté qu'il était du devoir de chaque membre de l'OMS de régler sa contribution au budget de l'organisation en temps et en heure et dans sa globalité. Le président américain a annoncé mi-avril avoir demandé à son administration de cesser de financer l'OMS, l'accusant d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre le nouveau coronavirus et d'avoir encouragé la "désinformation" chinoise au sujet de l'épidémie, ce qui aurait conduit à une crise sanitaire plus importante. Les Etats-Unis étaient l'an dernier le plus gros contributeur au budget de l'OMS, à laquelle ils ont versé plus de 400 millions de dollars, soit environ 15% du total. "Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations majeures dans les 30 prochains jours, je rendrais permanent mon gel du financement des Etats-Unis à l'OMS et reconsidérerais notre adhésion", dit Donald Trump dans une lettre datée du 18 mai adressée au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qu'il a publiée sur Twitter. Il réclame de l'OMS qu'elle "démontre son indépendance" à l'égard de la Chine. L'administration américaine a déjà engagé des discussions avec l'OMS sur des moyens pour réformer celle-ci, ajoute le chef de la Maison blanche dans le document de quatre pages. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré plus tôt lundi qu'une évaluation indépendante de la gestion de l'épidémie de coronavirus par l'OMS serait lancée dès que possible, une initiative soutenue par la Chine, où l'épidémie a émergé en décembre dernier. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie, avec près de 90.000 morts et près de 1,5 million de cas de contamination selon le bilan communiqué lundi par les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC). Au niveau mondial, plus de 4,75 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus et 314.414 en sont mortes, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles. (Rama Venkat à Bangalore et Huizhong Wu à Pékin; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

