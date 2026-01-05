Trump menace de mener une opération militaire contre la Colombie

Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de mener une opération militaire contre le gouvernement colombien, estimant que le pays d'Amérique latine était dirigé par "un malade".

Il a effectué ces commentaires après avoir annoncé samedi que les Etats-Unis avaient mené une opération à Caracas pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé par l'administration Trump d'être impliqué dans un vaste narcotrafic et transporté vers un centre de détention de New York afin d'être déferré lundi devant un juge.

"La Colombie est très malade, elle aussi. Elle est dirigée par un homme malade, qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux Etats-Unis. Il ne va pas faire ça longtemps", a dit Donald Trump, semble-t-il en référence au président colombien Gustavo Petro, devant les journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One le ramenant à Washington depuis la Floride.

A la question de savoir si les Etats-Unis mèneraient une opération militaire contre la Colombie, le président américain a répondu: "Cela me paraît bien".

Il a par ailleurs déclaré qu'une intervention militaire américaine à Cuba serait vraisemblablement inutile, estimant que le pays semblait prêt à s'effondrer de lui-même.

(Reportage Gram Slattery et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)