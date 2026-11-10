Trump Media triple son chiffre d'affaires, à seulement 3 millions de dollars

Les revenus du groupe de médias et de technologies fondé par Donald Trump ont progressé de 205% au troisième trimestre mais sont toujours très limités. Son EBITDA ajusté reste négatif, à 12,3 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de Trump Media & Technology Group a atteint 3 millions de dollars au troisième trimestre 2026, contre 1 million de dollars un an plus tôt. Cette progression de 205% s'explique principalement par la hausse des revenus d'abonnement, qui ont généré 1,8 million de dollars supplémentaires dans le segment médias, grâce au lancement de Truth API, son premier produit de commercialisation de données, et à Truth , son service de streaming vidéo. Le groupe exploite aussi Truth Social, son réseau social, et Truth.Fi, sa marque de services financiers.

Les frais juridiques du groupe fondé par Donald Trump ont fortement diminué, passant de 20,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 2,4 millions de dollars sur la même période en 2026, les différends hérités de sa fusion avec Digital World Acquisition ayant été réglés.

Sur le trimestre, Trump Media & Technology a enregistré un bénéfice net de 409,7 millions de dollars. Mais ce chiffre repose essentiellement sur des plus-values non monétaires liées aux actifs numériques et aux titres financiers. L'EBITDA ajusté ressort ainsi en perte de 12,3 millions de dollars.

Le groupe parle toutefois d'un "bilan solide" et estime être bien positionné pour atteindre ses priorités stratégiques, notamment la finalisation au quatrième trimestre de son projet de fusion avec TAE Technologies, une société spécialisée dans la fusion nucléaire. "Notre engagement à développer des technologies médiatiques indépendantes et impossibles à censurer reste intact, tandis que les innovations révolutionnaires de TAE représentent une occasion exceptionnelle de faire progresser l'indépendance énergétique des Etats-Unis", a déclaré Kevin McGurn, directeur général par intérim de Trump Media & Technology.