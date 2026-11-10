Trump Media renoue avec les bénéfices trimestriels ; Truth API stimule son chiffre d'affaires

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(Reformulation du paragraphe 1, ajout d'un commentaire du directeur général issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 7 et ajout de l'évolution du cours de l'action)

Trump Media & Technology Group DJT.O a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre lundi, tandis que son chiffre d’affaires a plus que triplé par rapport à l’année précédente, porté par la croissance de son activité de concession de licences de données « Truth API ».

L'action de la société a progressé d'environ 1 % en séance prolongée.

Fondé par le président américain Donald Trump et connu pour sa plateforme Truth Social, Trump Media & Technology Group cherche de plus en plus à se transformer d’une entreprise de réseaux sociaux en une société de technologie et d’investissement aux activités plus diversifiées.

La société, qui est en passe de fusionner avec TAE Technologies dans le cadre d’une réorientation vers l’énergie de fusion, a réaffirmé que l’opération de 6 milliards de dollars serait finalisée au cours du trimestre actuel.

Plus tôt cette année, Trump Media a lancé « Truth API » , qu’elle décrit comme un flux de données par abonnement offrant un accès sous licence et à faible latence aux publications de Truth Social accessibles au public.

Truth API et la plateforme de streaming Truth+ ont généré à elles deux 1 ,8 million de dollars de revenus d’abonnement, ce qui représente l’essentiel de la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires a bondi de 205 % pour atteindre 3,0 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Truth Social avait signé des contrats avec , Bloomberg, Susquehanna International Group et Jump Trading, les abonnés payant entre 60 000 et 100 000 dollars par mois pour bénéficier d’un accès plus rapide aux publications de Truth Social.

L’action Trump Media a chuté de près de 70 % cette année, dont une baisse d’environ 32 % depuis que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, des résultats largement considérés comme un rejet des politiques de Trump.

« Alors que le marché réagissait aux gros titres, l’activité sous-jacente n’a pas faibli », a déclaré le directeur général par intérim Kevin McGurn lors d’une conférence téléphonique post-résultats. « Notre bilan n’a pas changé entre mardi et mercredi. La dynamique de nos produits ne s’est pas inversée. »

La société a enregistré un résultat net de 409,7 millions de dollars, principalement grâce aux plus-values réalisées sur ses avoirs en cryptomonnaies et sur les titres associés. Un an plus tôt, elle avait enregistré une perte nette de 54,8 millions de dollars.