Trump Media mise sur l'énergie de fusion avec un accord de 6 milliards de dollars avec TAE

L'accord ajoute l'énergie de fusion aux diverses entreprises de la famille Trump

Trump Media sera la société holding qui hébergera les divisions des deux entreprises

La construction de la première centrale électrique de fusion à l'échelle industrielle au monde débutera en 2026

Le président américain Donald Trump se lance dans le secteur de l'énergie de fusion par le biais d'une fusion de 6 milliards de dollars entre son entreprise de médias sociaux et TAE Technologies, soutenue par Google, quelques jours seulement après que les représentants de l'industrie ont demandé un financement fédéral.

L'opération entièrement en actions annoncée jeudi est un pari ambitieux sur le boom de l'énergie stimulé par les centres de données d'intelligence artificielle et s'ajoute à la liste croissante d'entreprises diverses de la famille Trump, allant de la cryptomonnaie à l'immobilier en passant par les services de téléphonie mobile.

Les besoins croissants en électricité de l'industrie technologique ont, ces derniers mois, ravivé l'intérêt pour l'énergie nucléaire, notamment par le redémarrage de réacteurs complètement fermés, l'agrandissement de centrales existantes et la signature de contrats pour de futurs petits réacteurs modulaires.

Mais malgré des décennies d'efforts au niveau mondial, la fusion nucléaire, souvent considérée comme une source d'énergie plus propre et plus fiable, n'a pas encore produit de réacteur commercialement viable.

TAE travaille avec Google Research depuis plus de dix ans sur la science de la fusion et compte parmi ses bailleurs de fonds Chevron et Sumitomo Corporation of Americas.

L'entreprise, fondée en 1998, exploite également une activité de stockage d'énergie et une unité de sciences de la vie qui développe la radiothérapie biologique ciblée pour traiter le cancer.

CONDITIONS DE L'ACCORD

Les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la conclusion de l'opération à la mi-2026. Trump Media and Technology Group DJT.O sera la société holding des entreprises comprenant la plateforme Truth Social, TAE Power Solutions et TAE Life Sciences.

Les actions de Trump Media ont bondi de près de 33 % dans les premiers échanges, suscitant l'intérêt de Stocktwits, un centre de médias sociaux pour les investisseurs individuels. L'action de cette société déficitaire a chuté de près de 70 % cette année.

"TAE bénéficiera également d'un soutien politique majeur de la part du président Trump, selon nous", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.

Après son retour au pouvoir cette année, les proches de Trump ont poursuivi des entreprises en tirant parti de son pouvoir politique et de ses changements de politique. La famille Trump a, par exemple, accumulé des milliards de dollars de richesses liées aux cryptomonnaies , alors que Trump apporte son soutien aux actifs financiers numériques.

TECHNOLOGIE DE LA FUSION

Les entreprises et les physiciens des laboratoires nationaux tentent depuis des décennies d'encourager les réactions de fusion, dans lesquelles des atomes légers sont forcés de s'assembler à des températures extrêmes pour libérer d'énormes quantités d'énergie, un processus qui alimente le soleil.

Les principaux obstacles à la commercialisation de la fusion consistent à obtenir plus d'énergie d'une réaction que ce qu'elle produit et à mettre au point des centrales capables de résister à des flux de réactions de fusion pour alimenter le réseau électrique.

Michl Binderbauer, directeur général de TAE, et d'autres dirigeants d'entreprises de fusion ont rencontré des responsables du ministère américain de l'énergie ce mois-ci, quelques semaines après que le ministère a créé son tout premier bureau de la fusion.

L'entreprise, qui a levé plus de 1,3 milliard de dollars de fonds privés, a pour objectif de développer et de vendre des systèmes à faisceau neutre de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes de manière plus rentable.

Trump Media a accepté de fournir à TAE jusqu'à 200 millions de dollars en espèces à la signature et 100 millions de dollars supplémentaires lors du dépôt initial de l'enregistrement. L'accord a été approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises.

Les deux entreprises prévoient de commencer l'année prochaine la construction de la première centrale électrique à fusion à l'échelle industrielle au monde. Le directeur général de Trump Media, Devin Nunes, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs que les entreprises prévoyaient de "demander rapidement des autorisations" après la conclusion de l'accord, le choix du site de la centrale devant commencer d'ici à la fin de 2026.

Nunes n'a pas fourni d'autres détails lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, qui n'a duré que huit minutes.

Il sera codirecteur général de la nouvelle société, aux côtés de Binderbauer. Le conseil d'administration de la nouvelle société sera composé de neuf membres, dont Nunes, Binderbauer et Donald Trump Jr.

Trump Media, qui tire principalement ses revenus de la publicité sur la plateforme Truth Social, n'a cessé d'enregistrer des pertes depuis sa création. Elle a enregistré une baisse de ses revenus et une perte de 54,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre.