Trump Media et la société TAE Technologies, spécialisée dans la production d'énergie par fusion, concluent un accord pour un montant de 6 milliards de dollars

L'entreprise de médias sociaux du président américain Donald Trump entre dans le secteur de l'énergie de fusion par le biais d'une fusion de 6 milliards de dollars avec la société privée TAE Technologies, misant sur la technologie expérimentale alors que les centres de données d'intelligence artificielle entraînent une augmentation de la demande d'énergie.

La transaction entièrement en actions annoncée jeudi intervient quelques jours seulement après que des représentants de l'industrie ont rencontré des représentants du gouvernement pour demander un financement fédéral pour l'industrie naissante de la fusion et s'ajoute aux participations de la famille Trump dans des entreprises allant des crypto-monnaies aux propriétés immobilières en passant par les services mobiles.

L'augmentation de la demande d'électricité pour les centres de données d'IA a ravivé l'intérêt pour une énergie nucléaire plus propre et plus fiable, notamment en redémarrant les réacteurs fermés, en agrandissant les réacteurs existants et en signant des contrats pour de futurs petits réacteurs modulaires.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026. Trump Media and Technology Group DJT.O sera la société holding d'entreprises telles que Truth Social, TAE Power Solutions et TAE Life Sciences.

L'annonce a rapidement attiré l'attention sur Trump Media, qui perd de l'argent, sur Stocktwits, un centre de médias sociaux pour les investisseurs individuels, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 33 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

TECHNOLOGIE DE FUSION

TAE Technologies, soutenue par Alphabet's GOOGL.O Google et Chevron CVX.N , vise à développer et à vendre des systèmes de faisceaux neutres de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes d'une manière plus rentable.

La fusion nucléaire est une technologie naissante qui vise à produire de l'électricité en exploitant le processus qui alimente le soleil. Elle offre la perspective d'une énergie abondante avec peu de pollution, de déchets radioactifs ou de gaz à effet de serre.

Après la conclusion de l'accord, les deux entreprises prévoient d'implanter et de commencer la construction de la première centrale électrique de fusion à l'échelle industrielle au monde.

Devin Nunes, président-directeur général de Trump Media, sera le codirecteur général de la nouvelle société, aux côtés de Michl Binderbauer, directeur général et administrateur de TAE, ont indiqué les deux sociétés, ajoutant que l'opération avait été approuvée par les conseils d'administration.

TAE a levé plus de 1,3 milliard de dollars de fonds privés auprès d'investisseurs tels que Google, Chevron, Sumitomo Corporation of Americas, Venrock et Wellcome Trust.

Trump Media, qui tire principalement ses revenus de la publicité sur la plateforme Truth Social, n'a cessé d'enregistrer des pertes depuis sa création. Elle a enregistré une baisse de ses revenus et une perte de 54,8 millions de dollars au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre.