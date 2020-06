Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump limoge un procureur à la demande son ministre de la Justice Reuters • 20/06/2020 à 22:30









(Actualisé avec annonce du limogeage) par Nathan Layne et Sarah N. Lynch WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Le ministre américain de la Justice William Barr a annoncé samedi le limogeage par Donald Trump de Geoffrey Berman, procureur fédéral de Manhattan dont le bureau a ouvert une enquête sur l'avocat personnel du président, après son refus public de présenter sa démission. Dans une lettre à Geoffrey Berman, William Barr a déclaré qu'il était "surpris et assez déçu" par la déclaration publique du procureur dans laquelle il refusait de quitter son emploi, jugeant que le procureur s'est livré à un "spectacle public sur le service public". "J'ai demandé au président de vous retirer de votre poste à partir d'aujourd'hui, et il l'a fait", a ajouté William Barr, précisant que la procureure adjointe des Etats-Unis pour le district sud de New York, Audrey Strauss, deviendrait procureure officielle par intérim jusqu'à la nomination d'un successeur. Le limogeage de Geoffrey Berman constitue l'épilogue d'un bras de fer engagé dans la nuit de vendredi à samedi lorsque William Barr a annoncé par surprise la démission du procureur de Manhattan et son remplacement par l'actuel président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Jay Clayton. Geoffrey Berman, qui dirige un puissant bureau connu pour son travail sur des affaires de terrorisme, de délits financiers à Wall Street et de corruption du gouvernement, avait dans la foulée déclaré avoir appris son départ par le communiqué de presse de William Barr et qu'il ne quitterait pas son poste sans faire de bruit. "Je n'ai pas démissionné et je n'ai pas l'intention de démissionner de mon poste", a-t-il dit dans un communiqué. "Je démissionnerai lorsqu'un candidat nommé par le président sera confirmé par le Sénat. D'ici là, nos enquêtes avanceront sans délai ni interruption." Depuis sa nomination en janvier 2018, Geoffrey Berman n'avait pas hésité à enquêté sur l'entourage de Donald Trump. Son bureau a ainsi supervisé les poursuites contre Michael Cohen, l'ancien avocat personnel du président, a inculpé deux associés de son actuel avocat personnel Rudolph Giuliani et a lancé une enquête sur celui-ci en lien avec sa recherche d'éléments compromettants sur les adversaires politiques de Donald Trump en Ukraine. Les procureurs n'ont toutefois pas accusé Rudolph Giuliani d'actes répréhensibles. Geoffrey Berman a remplacé Preet Bharara, qui a lui-même été évincé de son poste début 2017 peu après l'élection de Donald Trump. Preet Bharara, critique acerbe du président, a déclaré que le moment choisi pour remplacer son successeur était étrange. "Pourquoi un président se débarrasse-t-il de son propre procureur (...) un vendredi soir, moins de cinq mois avant les élections?", a-t-il écrit sur Twitter, en référence à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. (Version française Benjamin Mallet)

