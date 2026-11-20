Trump limoge le directeur de la cybersécurité après que des pannes techniques ont suscité des critiques

Sean Cairncross, directeur national de la cybersécurité à la Maison Blanche, a été "limogé", a déclaré jeudi une source proche de la Maison Blanche, quelques jours après que des pannes techniques ont perturbé le trafic aérien, le secteur bancaire et les systèmes de sécurité nationale aux États-Unis.

Ce limogeage intervient alors que le président américain Donald Trump et son administration font l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite concernant leur gestion de la série de perturbations survenues la semaine dernière, notamment une panne mondiale qui a touché des centaines de millions d'utilisateurs de Microsoft et un arrêt du trafic aérien à l'échelle nationale qui a perturbé plus de 18 000 vols.

Le limogeage de M. Cairncross constitue la première mesure importante prise par l’administration en matière de personnel depuis ces pannes.

M. Cairncross supervisait la politique et la stratégie en matière de cybersécurité au sein de l’ensemble du gouvernement fédéral. Selon la même source, c’est Kirsten Davies, directrice des systèmes d’information du ministère de la Défense, qui assumera temporairement ce poste.

"Le président a pleinement soutenu le licenciement de Sean Cairncross", a déclaré cette personne, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

M. Cairncross a déclaré jeudi soir dans un communiqué que cela avait été "l’honneur de sa vie de servir" au sein de l’administration Trump.

Les récentes perturbations techniques sont probablement liées aux efforts déployés par les entreprises pour corriger rapidement les failles logicielles récemment découvertes à l’ère de l’IA, ont déclaré des experts en cybersécurité à Reuters . Les outils d’IA avancés permettent aux entreprises de détecter plus facilement les failles dans leurs protections en matière de cybersécurité.

Le plus haut responsable des services de renseignement américains a déclaré mercredi que ces perturbations étaient des coupures de service distinctes liées à des opérations de maintenance et à des changements techniques, et non une attaque coordonnée ou commanditée par un État.

Le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, a déclaré mardi à des journalistes à Washington que l’administration Trump devrait informer les législateurs de ces pannes afin qu’ils puissent "expliquer au peuple américain ce qui se passe ici".

M. Cairncross occupait un poste de direction au sein du Comité national républicain avant de prendre ses fonctions de directeur de la cybersécurité. Son successeur devra être confirmé par le Sénat américain, qui sera contrôlé par les démocrates à partir de janvier.