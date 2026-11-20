Trump limoge le directeur de la cybersécurité après que des pannes techniques ont suscité des critiques

Sean Cairncross, directeur national de la cybersécurité à la Maison Blanche, a été démis de ses fonctions, a déclaré jeudi une source proche de la Maison Blanche, quelques jours après que des pannes techniques ont perturbé le trafic aérien, le secteur bancaire et les systèmes de sécurité nationale aux États-Unis.

Le président Donald Trump a confirmé ce licenciement lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche vendredi, déclarant qu’il "ne pensait pas que cette personne était à la hauteur".

Ce limogeage intervient alors que Donald Trump et son administration font l’objet d’une surveillance accrue concernant leur gestion de la série de perturbations survenues la semaine dernière, notamment une panne mondiale affectant des centaines de millions d’utilisateurs de Microsoft et un arrêt national du trafic aérien qui a perturbé plus de 18 000 vols. La semaine prochaine mettra à l’épreuve les systèmes technologiques du pays, alors que des millions de voyageurs prendront l’avion pour rendre visite à leurs proches à l’occasion de Thanksgiving et que les commerçants se préparent à une forte augmentation des achats en ligne pour le Black Friday.

Le limogeage de M. Cairncross constitue la première mesure importante prise par l’administration en matière de personnel depuis le début des pannes.

M. Cairncross supervisait la politique et la stratégie en matière de cybersécurité au sein de l’ensemble du gouvernement fédéral. Selon la même source, Kirsten Davies, directrice des systèmes d’information du ministère de la Défense, assumera ce poste à titre temporaire.

"Le président a pleinement soutenu le licenciement de Sean Cairncross", a déclaré cette personne, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

M. Cairncross a déclaré jeudi soir dans un communiqué que cela avait été "l’honneur de sa vie de servir" au sein de l’administration Trump.

Les récentes perturbations technologiques sont probablement liées aux efforts déployés par les entreprises pour corriger rapidement les failles logicielles nouvellement découvertes à l’ère de l’IA, ont déclaré des experts en cybersécurité à Reuters . Les outils d’IA avancés permettent aux entreprises de détecter plus facilement les failles de leurs protections en matière de cybersécurité.

Le plus haut responsable des services de renseignement américains a déclaré mercredi que ces perturbations étaient des coupures de service distinctes liées à des opérations de maintenance et à des modifications techniques, et non une attaque coordonnée ou commanditée par un État.

Le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, a déclaré mardi à des journalistes à Washington que l’administration Trump devrait informer les législateurs de ces pannes afin qu’ils puissent "expliquer au peuple américain ce qui se passe ici".

M. Cairncross occupait un poste de direction au sein du Comité national républicain avant de prendre ses fonctions de directeur de la cybersécurité. Le Congrès a créé ce poste peu avant l’entrée en fonction de l’ancien président Joe Biden. Les précédents directeurs de la cybersécurité possédaient une expérience dans les domaines de la technologie et de la sécurité nationale.

Son successeur devra être confirmé par le Sénat américain, qui sera contrôlé par les démocrates à partir de janvier.