 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump lance un stock de minéraux de 12 milliards de dollars pour stimuler l'industrie manufacturière américaine et contrer la Chine
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la source avec un fonctionnaire de l'administration Trump, ajout de détails tout au long de l'article) par Ernest Scheyder

Le président américain Donald Trump s'apprête à lancer un stock stratégique de minéraux critiques avec 12 milliards de dollars de fonds d'amorçage de la Banque américaine d'import-export, a déclaré un fonctionnaire de l'administration Trump au fait du projet.

Cet investissement constitue la dernière tentative en date de Washington pour compenser ce que les responsables politiques considèrent comme une manipulation par la Chine des prix du lithium, du nickel, des terres rares et d'autres minéraux critiques - essentiels pour des produits allant des véhicules électriques à l'armement de haute technologie - qui a paralysé les sociétés minières américaines pendant des années.

D'abord rapporté par Bloomberg News, le projet Vault combinera des fonds privés avec un prêt de 10 milliards de dollars de l'EXIM Bank afin d'acquérir et de stocker les minéraux pour les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et d'autres fabricants.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le projet a suscité l'intérêt d'un large éventail de constructeurs automobiles et d'entreprises technologiques américains.

Les sociétés de négoce de matières premières Hartree Partners, Traxys North America et Mercuria Energy Group géreraient l'approvisionnement en matières premières pour le stock, a déclaré le fonctionnaire à Reuters. Le stock devrait comprendre à la fois des terres rares et des minéraux critiques, ainsi que d'autres éléments d'importance stratégique dont les prix sont volatils. Le projet Vault est destiné à aider l'industrie automobile américaine tout en permettant aux entreprises de ne pas faire peser les risques sur leurs bilans, a déclaré le fonctionnaire, qui a comparé la logistique du projet à une adhésion à Costco qui permet d'acheter de gros volumes.

Un autre objectif est de permettre un approvisionnement de 60 jours en minéraux pour les cas d'urgence, a indiqué le fonctionnaire, qui a précisé que la constitution de stocks de minéraux était déjà en cours.

Une structure exécutive devrait être mise en place pour le projet et EXIM devrait avoir un siège au conseil d'administration, a ajouté le fonctionnaire. Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à créer un stock de minéraux critiques de 2,5 milliards de dollars, dans le but de stabiliser les prix du marché et d'encourager l'exploitation minière et le raffinage à l'intérieur du pays.

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,0000 USD NASDAQ 0,00%
BOEING CO
233,720 USD NYSE 0,00%
CORNING INC
103,320 USD NYSE 0,00%
GE VERNOVA
726,170 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
84,015 USD NYSE 0,00%
STELLANTIS
8,357 EUR MIL +0,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank