Trump lance un stock de minéraux d'une valeur de 12 milliards de dollars pour stimuler l'industrie manufacturière américaine et contrer la Chine
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour ajouter la hausse des actions au paragraphe 4 et la réunion de Trump au paragraphe 6) par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump s'apprête à lancer un stock stratégique de minéraux critiques avec 12 milliards de dollars de fonds d'amorçage de la Banque américaine d'import-export, a déclaré un fonctionnaire de l'administration Trump au fait du projet.

Cet investissement constitue la dernière tentative en date de Washington pour compenser ce que les responsables politiques considèrent comme une manipulation par la Chine des prix du lithium, du nickel, des terres rares et d'autres minéraux critiques - essentiels pour des produits allant des véhicules électriques à l'armement de haute technologie - qui a paralysé les sociétés minières américaines pendant des années.

D'abord rapportée par Bloomberg News, l'entreprise, Project Vault, combinera des fonds privés avec un prêt de 10 milliards de dollars de l'EXIM Bank afin d'acquérir et de stocker les minéraux pour les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et d'autres fabricants.

Les actions liées aux terres rares et aux minéraux critiques, telles que MP Materials MP.N et USA Rare Earth Inc

USAR.O , ont augmenté suite à l'annonce de l'initiative de 12 milliards de dollars visant à stocker des minéraux critiques.

Le conseil d'administration d'Ex-Im devrait voter plus tard lundi pour autoriser le prêt de 10 milliards de dollars sur 15 ans.

M. Trump doit rencontrer lundi la directrice générale de General Motors GM.N , Mary Barra, et le milliardaire de l'industrie minière Robert Friedland, qui représentent à la fois les producteurs et les utilisateurs de minéraux critiques, selon une deuxième source administrative au courant de la réunion.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le projet a suscité l'intérêt d'un large éventail d'entreprises automobiles et technologiques américaines.

Les sociétés de négoce de matières premières Hartree Partners, Traxys North America et Mercuria Energy Group géreraient l'approvisionnement en matières premières pour le stock, a déclaré le fonctionnaire à Reuters.

Le stock devrait comprendre à la fois des terres rares et des minéraux critiques, ainsi que d'autres éléments d'importance stratégique dont les prix sont volatils.

Le projet Vault est destiné à aider l'industrie automobile américaine tout en permettant aux entreprises de ne pas prendre de risques, a déclaré le fonctionnaire, qui a comparé la logistique du projet à une adhésion à Costco qui permet d'acheter de gros volumes.

Un autre objectif est de permettre un approvisionnement de 60 jours en minerais pour les cas d'urgence, a indiqué le fonctionnaire, qui a précisé que le stockage des minerais était déjà en cours.

Une structure exécutive devrait être mise en place pour le projet et EXIM devrait avoir un siège au conseil d'administration, a ajouté le fonctionnaire. Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à créer un stock de minéraux critiques d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, dans le but de stabiliser les prix du marché et d'encourager l'exploitation minière et le raffinage à l'intérieur du pays.

