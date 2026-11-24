Trump infirme le statut de 'canard boiteux' en pesant dans le dossier Nvidia

par Doina Chiacu et Steve Holland

Le rôle joué par Donald Trump dans le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O donne un aperçu de la façon dont il peut continuer à exercer le pouvoir à Washington en dépit d'un revers lors des élections de mi-mandat , une situation qui a traditionnellement pour effet de cantonner le locataire de la Maison blanche à un statut de "canard boiteux" ("lame-duck").

Pour la première fois durant ses mandats présidentiels, Donald Trump devra composer à compter de janvier prochain avec un Congrès entièrement contrôlé par les démocrates, qui ont infligé le 3 novembre lors des " midterms " une débâcle électorale aux pairs républicains du président américain.

Dans l'impossibilité inconstitutionnelle de briguer un nouveau mandat et privé de majorité dans les deux chambres du Congrès pour ses deux dernières années de présidence, Donald Trump se retrouve dans une situation de "canard boiteux" signifiant une influence réduite sur la politique intérieure.

Mais il s'est placé au centre du jeu, ces derniers jours, sur le dossier Nvidia, dans la foulée de l' opposition affichée par le conseil d'administration de l'entreprise à un potentiel retour de Jensen Huang comme directeur général.

Lors d'une conférence de presse, le président américain a vivement plaidé vendredi pour que Jensen Huang, cofondateur de Nvidia il y a plus de trois décennies, reprenne les commandes du géant technologique.

Puis, au cours du week-end, il a dépêché des cadres de son administration auprès de membres du conseil d'administration de Nvidia pour convaincre ceux-ci de modifier leur position et d'approuver le retour de Jensen Huang avant l'ouverture de Wall Street lundi.

"MON INTERVENTION A ÉTÉ TRÈS IMPORTANTE"

Donald Trump a célébré sa victoire lors d'une interview de près d'une heure, sur la chaîne de télévision CNBC, durant laquelle il s'est attribué le mérite de la volte-face chez Nvidia et a décrit Jensen Huang comme un "trésor national".

"Le conseil d'administration (de Nvidia) a décidé de faire ce que nous voulions", a dit le président américain. "Et l'une des choses que le conseil voulait savoir, c'était: il y a-t-il un problème de sécurité nationale ? Et après beaucoup de recherches (...) nous avons dit: non, ce n'est pas un problème".

"Je pense que mon intervention a été très importante", a-t-il ajouté.

Nvidia a bondi à Wall Street et porté tout le marché boursier dans son sillage. Des élus du Congrès ont critiqué la décision de rétablir Jensen Huang dans ses fonctions, après sa démission plus tôt ce mois-ci à la suite de révélations sur une liaison extraconjugale avec une espionne chinoise présumée .

Donald Trump, lui, savourait de nouveau la lumière des projecteurs, moins de trois semaines après le revers électoral historique des républicains - que nombre d'entre eux ont attribué à la popularité en berne du chef de la Maison blanche.

Comme souvent, il a publié un message sur son réseau Truth Social, avec une image générée par intelligence artificielle (IA) se basant sur une photo de lui, le poing levé de manière triomphante, après la tentative d'assassinat à son encontre lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie en juillet 2024.

Sur l'image publiée lundi, Jensen Huang remplace Donald Trump sur l'estrade, escorté par deux agents du secret service, et tient un soutien-gorge dans une main - une apparente référence au scandale sexuel auquel Huang a "réchappé".

"Il est disposé à faire les choses de manière vraiment pas conventionnelle", a déclaré l'historien Thomas Alan Schwartz, de l'université Vanderbilt à Nashville dans le Tennessee, à propos du président américain. "Ramener Huang au poste de directeur général (de Nvidia) va clairement dans la catégorie des choses peu orthodoxes".

"INTÉRÊTS FINANCIERS AVANT SÉCURITÉ NATIONALE"

Ce n'est pas la première fois de sa présidence que Donald Trump s'immisce dans des décisions majeures concernant des entreprises américaines, après s'être impliqué notamment dans des accords concernant Intel INTC.O et US Steel.

Mais son implication dans le dossier Nvidia a été encore plus grande, le président américain ayant pesé directement sur le choix d'un conseil d'administration pour diriger un géant technologique au coeur de la course mondiale à l'IA.

Des dirigeants d'entreprises, dont Elon Musk, et certains investisseurs avaient également appelé au retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, une pétition en ce sens ayant récolté plus de 180.000 signatures.

"Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui voulaient que (Jensen Huang) revienne", a dit Steve Sosnick, stratégiste en chef d'Interactive Brokers. "A quel point l'administration Trump est intervenue, à quel point les actionnaires sont intervenus, il est impossible de le savoir", a-t-il ajouté.

D'après des documents financiers rendus publics pour 2025 et 2026, que Reuters a analysés, Donald Trump détient une participation dans Nvidia estimée entre 11 millions et 55 millions de dollars. Le bond enregistré par le titre Nvidia à Wall Street lundi pourrait avoir accru la fortune du président américain de 17 millions de dollars.

Un porte-parole de la Maison blanche a déclaré que le portefeuille d'actions de Donald Trump était géré de manière indépendante par des institutions financières tierces et que ni le président américain ni les membres de sa famille n'étaient en mesure de donner des directives sur ces investissements.

Le chef de file de la minorité démocrate sortante au Sénat américain, Chuck Schumer, a accusé Donald Trump de "placer ses propres intérêts financiers (...) avant la sécurité nationale" des Etats-Unis.

MARQUE DE FABRIQUE

Nvidia est visé par plusieurs enquêtes des autorités américaines portant sur un éventail de sujets qui vont de potentiels problèmes de comptabilité à des accusations de contrebande de semiconducteurs.

Les démocrates ont promis d'ouvrir des enquêtes parlementaires quand ils prendront le contrôle du Congrès, le 3 janvier prochain. Jensen Huang doit être déjà entendu début décembre par des commissions de la Chambre des représentants et par le Sénat.

Des élus républicains ont exprimé leurs craintes que le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia ne mette en danger les intérêts de Washington en raison de la liaison de Huang avec une femme d'affaires chinoise accusée d' espionnage au profit de Pékin .

"Permettre à la Chine d'obtenir les puces américaines les plus pointues créé une vulnérabilité importante en matière de sécurité nationale", a déclaré dans un communiqué le chef de file de la majorité républicaine sortante au Sénat, John Thune, promettant des contrôles renforcés sur les exportations.

Via le réseau social X, un allié de Donald Trump et ancien 'speaker' de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, a dit penser que "quelque chose ne tourne pas rond" avec la réintégration de Jensen Huang. "Le Congrès devrait vraiment creuser cette affaire en tant que problème de sécurité nationale aux proportions énormes (...)", a-t-il écrit.

S'impliquer dans la vie de grandes entreprises américaines est devenu une marque de fabrique de l'administration Trump, au motif de leur importance économique et de la sécurité nationale des Etats-Unis.

Après une campagne publique menée par Donald Trump et des membres de son administration contre l'offre de près de 15 milliards de dollars émise par Nippon Steel 5401.T pour racheter US Steel, le groupe japonais a accepté d'accorder à Trump un degré d'influence inhabituel, avec le droit de nommer un membre du conseil d'administration et le dernier mot sur certaines décisions concernant la production et la délocalisation d'emplois.

L'administration Trump a aussi négocié l'an dernier une participation de 10% dans Intel dans le cadre d'un accord ayant converti des subventions publiques en entrée au capital du fabricant de semiconducteurs. Donald Trump avait auparavant appelé à la démission du directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, dénonçant des liens de celui-ci avec la Chine.

(Doina Chiacu, Steve Holland, Susan Heavey, Katharine Jackson, David Morgan et Patricia Zengerle à Washington, avec Ananya Palyekar, Deborah Sophia, Hyunsu Yim, Anhata Rooprai et Harishankar Manoj à Bangalore; version française Jean Terzian)