Trump incite les gouverneurs à mobiliser la Garde nationale pour "dominer la rue"

WASHINGTON, 5 juin (Reuters) - Donald Trump a déclaré vendredi avoir incité certains gouverneurs d'Etat à faire appel à la Garde nationale face aux manifestations essentiellement pacifiques mais parfois suivies de violences qui sont organisées à travers les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, un homme noir, à la suite de son interpellation par la police. "Je suggère à certains de ces gouverneurs qui sont trop fiers (...) 'Ne soyez pas fiers. Faites votre travail. Vous y arriverez bien mieux au bout du compte en appelant la Garde nationale. Appelez-moi'", a dit le président américain devant la presse à la Maison blanche. "Vous devez dominer la rue. Vous ne pouvez pas laisser se produire ce qui est en train de se produire", a-t-il ajouté. (Alexandra Alper version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

