Trump impose des droits de douane de 25 % sur les importations de certaines puces informatiques avancées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les nouveaux tarifs, le contexte de l'utilisation des tarifs par Trump, TSMC n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires)

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25 % sur certaines puces informatiques avancées, telles que le processeur Nvidia NVDA.O H200 AI et un semi-conducteur similaire d'AMD AMD.O appelé MI325X, selon une fiche d'information publiée par la Maison Blanche.

La proclamation, qui s'appuie sur la sécurité nationale, s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à inciter les fabricants de puces à produire davantage de semi-conducteurs aux États-Unis et à réduire leur dépendance à l'égard de fabricants de puces situés dans des pays tels que Taïwan.

"Les États-Unis ne fabriquent actuellement qu'environ 10 % des puces dont ils ont besoin, ce qui les rend très dépendants des chaînes d'approvisionnement étrangères. Cette dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères constitue un risque important pour l'économie et la sécurité nationale", indique la proclamation.

Le président américain Donald Trump a déployé une série de droits de douane visant à soutenir l'industrie manufacturière américaine, en annonçant en septembre de nouveaux droits de douane considérables sur les importations, notamment des droits de 100 % sur les médicaments de marque et des prélèvements de 25 % sur les poids lourds, ce qui a déclenché une nouvelle incertitude commerciale après une période d'accalmie relative.

En avril, l'administration Trump a annoncé des enquêtes sur les importations de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs dans le cadre d'une tentative d'imposition de droits de douane sur ces produits, arguant du fait que la forte dépendance à l'égard de leur production à l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale.

Si des entreprises américaines comme Nvidia, AMD et Intel

INTC.O conçoivent un grand nombre des puces les plus utilisées, la plupart sont fabriquées à l'étranger, notamment par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW . TSMC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les droits de douane seront étroitement ciblés et ne s'appliqueront pas aux puces importées pour les centres de données américains - un énorme consommateur de puces d'IA - les startups, les applications grand public hors centres de données, les applications industrielles civiles hors centres de données et les applications du secteur public américain.

Selon la fiche d'information, M. Trump pourrait également, dans un avenir proche, imposer des droits de douane plus importants sur les importations de semi-conducteurs et de leurs produits dérivés afin d'encourager la fabrication nationale.