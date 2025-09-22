Trump fait le lien entre l'autisme et le Tylenol, et soutient la leucovorine comme traitement

Trump fait son annonce lors de la conférence de presse de l'après-midi

Le fabricant de Tylenol et les médecins contestent la plainte

L'administration Trump suggère la leucovorine comme traitement

par Michael Erman, Ahmed Aboulenein et Julie Steenhuysen

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il existait un lien entre l'utilisation de l'analgésique populaire en vente libre Tylenol et le développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

Donald Trump a également suggéré la leucovorine, une forme d'acide folique, comme traitement des symptômes de l'autisme lors d'un événement à la Maison Blanche. La Food and Drug Administration (FDA) a publié un avis dans le Federal Register avant son discours, approuvant une version du médicament fabriquée par GSK GSK.L qu'elle avait précédemment retirée. La FDA a approuvé le médicament pour une maladie qu'elle associe à l'autisme.

La FDA a cité un examen de l'utilisation de la leucovorine chez 40 patients atteints d'un trouble métabolique rare appelé carence cérébrale en folate, qui peut entraîner une série de symptômes neurologiques, dont certains sont observés chez les personnes autistes.

La FDA va informer les médecins que l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse peut être associée à un risque très élevé d'autisme, a déclaré Donald Trump, sans présenter de preuves à l'appui de cette affirmation.

"Prendre du Tylenol n'est pas bon. Je vais le dire. Ce n'est pas bon", a-t-il déclaré. "Il ne faut pas donner à l'enfant un Tylenol à chaque fois qu'on lui fait une piqûre", a-t-il ajouté.

Les chercheurs affirment, à l'adresse , qu'il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et l'autisme. Ils affirment que la leucovorine, utilisée pour traiter certains patients cancéreux en chimiothérapie, s'est révélée prometteuse dans de très petits essais, mais que des essais randomisés de grande envergure sont encore nécessaires.

Le Tylenol est fabriqué par la société de santé grand public Kenvue KVUE.N , qui a été séparée de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, et des versions génériques de l'acétaminophène sont également disponibles. La société a déclaré lundi qu'elle n'était pas d'accord avec la suggestion d'un lien qui, selon elle, n'était pas fondée sur la science.