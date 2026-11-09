 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump évoque une possible rencontre avec Xi et Poutine lors du sommet de l'Apec
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Le président américain a jugé "intéressante" l'idée d'un échange trilatéral avec ses homologues chinois et russe en marge du sommet. Le Wall Street Journal avait rapporté en octobre que Vladimir Poutine aurait proposé un tel format à trois pour négocier un accord sur l'Ukraine favorable à Moscou.

Donald Trump a déclaré dimanche qu'il rencontrerait probablement ses homologues chinois et russe en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, prévu la semaine prochaine en Chine. Une rencontre trilatérale qui serait, selon lui, "intéressante".

Le président américain a évoqué parmi les sujets de discussion possibles la dénucléarisation de l'Iran et la fin de la guerre russo-ukrainienne.

Le Wall Street Journal avait rapporté en octobre que Vladimir Poutine avait proposé la tenue d'un sommet avec les présidents américain et chinois pour négocier un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, à des conditions favorables à la Russie.

Cette idée aurait été soulevée par le président russe lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump le 9 octobre, qui avait abouti à un accord controversé sur des livraisons de diesel russe aux Etats-Unis.

Le sommet de l'Apec, qui rassemble les dirigeants des économies de la région Asie-Pacifique, se tient les 18 et 19 novembre prochains en Chine.

Vladimir Poutine
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secteur mondial du lithium lorgne sur les salines argentines alors qu’une nouvelle technologie clé s’apprête à faire ses premiers essais
    Eramet dévoile ses objectifs 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    par Etienne Breban et Gus Trompiz Eramet a ‌annoncé lundi prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par rapport à 2026 et ​des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant sa feuille de route ... Lire la suite

  • Logo du Crédit Agricole devant une agence bancaire à Réze
    Crédit Agricole veut fusionner Banco BPM et Crédit Agricole Italia
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    par ELENA SMIRNOVA et Mathieu Rosemain Crédit Agricole a ‌annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine ​Crédit Agricole Italia, une opération qui pourrait donner naissance au troisième ... Lire la suite

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe ouvre dans le vert, l'action Nvidia souffre à Francfort
    information fournie par Reuters 09.11.2026 09:59 

    Les principales Bourses européennes avancent lundi en début ‌de séance, profitant d'une accalmie dans le secteur technologique, tandis que les investisseurs attendent la publication d'une série de ​données économiques de premier plan au cours de la semaine À Paris, ... Lire la suite

  • valneva laboratoire équipe (Crédit: / Groupe Valneva)
    Des résultats concluants de phase 2 pour Valneva dans la Shigellose
    information fournie par Zonebourse 09.11.2026 09:47 

    La société de vaccins se distingue à la Bourse de Paris ( 5,96%, à 2,651 euros) après avoir publié des données cliniques positives issues de deux essais de phase 2 évaluant Shigella4V2 (S4V2), présenté comme le candidat vaccin bioconjugué tétravalent le plus avancé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0517 +21,93%
Pétrole Brent
96,59 -2,75%
CAC 40
8 164,74 +0,32%
2CRSI
15,87 -0,06%
SOITEC
94,38 +0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank