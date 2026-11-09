Trump évoque une possible rencontre avec Xi et Poutine lors du sommet de l'Apec

Le président américain a jugé "intéressante" l'idée d'un échange trilatéral avec ses homologues chinois et russe en marge du sommet. Le Wall Street Journal avait rapporté en octobre que Vladimir Poutine aurait proposé un tel format à trois pour négocier un accord sur l'Ukraine favorable à Moscou.

Donald Trump a déclaré dimanche qu'il rencontrerait probablement ses homologues chinois et russe en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, prévu la semaine prochaine en Chine. Une rencontre trilatérale qui serait, selon lui, "intéressante".

Le président américain a évoqué parmi les sujets de discussion possibles la dénucléarisation de l'Iran et la fin de la guerre russo-ukrainienne.

Le Wall Street Journal avait rapporté en octobre que Vladimir Poutine avait proposé la tenue d'un sommet avec les présidents américain et chinois pour négocier un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, à des conditions favorables à la Russie.

Cette idée aurait été soulevée par le président russe lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump le 9 octobre, qui avait abouti à un accord controversé sur des livraisons de diesel russe aux Etats-Unis.

Le sommet de l'Apec, qui rassemble les dirigeants des économies de la région Asie-Pacifique, se tient les 18 et 19 novembre prochains en Chine.