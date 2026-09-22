Trump évoque un accord avec l'Iran après les élections de mi-mandat

Donald Trump a déclaré mardi qu'il pensait que les Etats-Unis concluraient un accord avec l'Iran après les élections de mi-mandat du 3 novembre.

"Je pense que nous conclurons un accord juste après les élections parce qu'il n'est pas logique pour eux de ne pas le faire. Ils attendent de voir comment je m'en sors aux élections de mi-mandat", a déclaré le président américain lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies.

(Doina Chiacu, Michelle Nichols et Katharine Jackson; version française Nicolas Delame)