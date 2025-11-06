 Aller au contenu principal
Trump étend la liste des minéraux critiques au cuivre, au charbon et à l'uranium
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une liste pour sécuriser l'approvisionnement des États-Unis

*

Le cuivre est essentiel pour les véhicules électriques, les réseaux électriques et les centres de données

*

Le charbon métallisé s'aligne sur le soutien de Trump aux combustibles fossiles

*

La liste inclut l'uranium pour les réacteurs et les minéraux pour les engrais

(Ajout de commentaires d'un écologiste, paragraphe 9) par Jarrett Renshaw, Ernest Scheyder et Timothy Gardner

L'administration Trump a ajouté jeudi 10 minéraux à une liste qu'elle juge essentielle pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis, dont le cuivre, vital pour les véhicules électriques, les réseaux électriques et les centres de données, et le charbon métallurgique, utilisé pour fabriquer du coke pour la production d'acier.

La liste des minéraux essentiels du ministère de l'intérieur oriente les investissements fédéraux et les décisions d'autorisation, et contribue à définir la stratégie générale du gouvernement en matière de minéraux.

L'administration élargit la liste dans le cadre des efforts visant à stimuler l'exploitation minière nationale et à réduire la dépendance à l'égard des importations, notamment en provenance de la Chine, son rival économique.

LA LISTE GUIDE LES MESURES D'INCITATION FÉDÉRALES

La liste sert de schéma directeur aux efforts déployés par Washington pour garantir l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la défense, à l'industrie manufacturière et aux technologies énergétiques propres. Elle détermine quels projets peuvent bénéficier d'incitations fédérales, informe sur les priorités nationales en matière de stockage et de recherche, et signale aux investisseurs privés les domaines dans lesquels le gouvernement voit une valeur stratégique à long terme.

Les fonctionnaires et les dirigeants de l'industrie affirment que le renforcement de la production nationale pourrait aider à protéger les États-Unis d'éventuels chocs d'approvisionnement ou de restrictions à l'exportation imposées par des concurrents comme la Chine, qui domine le raffinage mondial de nombreux minerais essentiels.

Doug Burgum, le ministre de l'intérieur, a déclaré que la liste élargie "fournit une feuille de route claire et fondée sur des données pour réduire notre dépendance à l'égard des adversaires étrangers, développer la production nationale et libérer l'innovation américaine"

La nouvelle liste comprend également l'uranium, qui est enrichi pour alimenter les réacteurs nucléaires, le bore, le plomb, le phosphate, la potasse, le rhénium, le silicium et l'argent.

Les défenseurs de l'environnement ont critiqué cette décision. Cameron Walkup, de l'organisation Earthjustice Action, a déclaré que l'administration ignorait l'économie, violait la loi et permettait aux agences d'approuver sans discussion des projets qui ne protégeaient pas suffisamment les communautés contre la pollution. "Au lieu de donner la priorité aux profits des entreprises, nous devrions nous concentrer sur des solutions réelles pour répondre aux besoins de notre chaîne d'approvisionnement en minerais en augmentant rapidement la réutilisation et le recyclage responsable des minerais essentiels et en mettant à jour nos lois sur l'exploitation minière

La potasse et le phosphate sont utilisés comme engrais pour les cultures dans le monde entier. "Il s'agit de deux minéraux pour lesquels un approvisionnement stable est absolument nécessaire pour remplir nos assiettes et nourrir nos communautés", a déclaré Corey Rosenbusch, directeur général de l'Institut des engrais.

La potasse figurait sur la liste initiale de 2018, mais ni le phosphate ni la potasse n'ont été inclus lors de la mise à jour de 2022, a indiqué l'institut.

LA PRODUCTION AMÉRICAINE DE CUIVRE MOINS RENTABLE

Le cuivre est largement utilisé dans l'économie mondiale pour la production d'électricité, l'électronique et la construction.

Freeport-McMoRan FCX.N , le plus grand producteur américain de cuivre avec sept mines et le contrôle de l'une des deux fonderies du pays, a déclaré cette année qu'il pourrait générer plus de 500 millions de dollars par an en crédits d'impôt liés à la loi américaine sur la réduction de l'inflation de 2022 si le métal rouge était déclaré critique.

L'entreprise, basée à Phoenix, n'était pas immédiatement disponible pour commenter jeudi.

La teneur moyenne en cuivre des mines américaines de Freeport est plus faible qu'ailleurs, ce qui augmente les coûts et fait des États-Unis la région la moins rentable de l'entreprise. Ce fait explique en grande partie pourquoi Freeport a fait pression pour obtenir cette désignation.

"Nous ne cherchons pas l'aumône, mais si le gouvernement essaie d'encourager la production nationale de cuivre (), il est important de reconnaître que les États-Unis n'ont pas les mêmes qualités que le reste du monde", a déclaré Kathleen Quirk, directeur général de Freeport, à l'agence Reuters en mars. L'inscription du charbon métallurgique sur la liste est conforme au soutien apporté aux combustibles fossiles par le président Donald Trump . Certaines mines américaines de charbon métallisé ont fermé ces derniers mois en raison de l'abondance de l'offre et de la réduction des exportations vers la Chine, qui a imposé cette année des droits de douane supplémentaires de 15 % sur les importations de charbon américain.

Rich Nolan, président-directeur général de la National Mining Association, a déclaré que celle-ci continuerait à demander l'élargissement de la liste afin de "garantir que les États-Unis disposent des ressources nationales abondantes dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin"

Environnement

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
10 603,00 USD LME +0,02%
Charbon
97,10 USD Ice Europ +0,10%
FREEPORT MCMORAN
38,640 USD NYSE -3,88%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX -0,17%
Pétrole Brent
63,47 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
59,55 USD Ice Europ -0,08%
Uranium U308
69,35 USD NYMEX -0,72%
