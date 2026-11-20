Trump et Xi ont convenu que les décisions militaires liées à l'IA devaient impliquer des êtres humains, selon M. Bessent

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont convenu que les humains devaient toujours être impliqués dans les décisions militaires faisant appel aux technologies d’intelligence artificielle, même si les deux pays se livrent une concurrence pour la suprématie en matière d’IA, a déclaré vendredi Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis .

De retour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Shenzhen, en Chine, Scott Bessent a déclaré à CNBC que cet accord figurait parmi les principales avancées du voyage de Donald Trump en Asie.

"Je pense qu’il était très important que le président Trump et le président Xi s’accordent sur le fait que les humains doivent toujours être impliqués dans toute décision militaire prise par la SI, et que la SI ne doit pas être autorisée à agir de manière autonome pour des actions militaires majeures", a déclaré M. Bessent, faisant référence au terme privilégié par l’administration Trump pour désigner cette technologie: "super-intelligence".

M. Bessent a précisé que l’accord sino-américain sur l’utilisation militaire de cette technologie, qui impose une implication humaine et d’autres garanties, ne serait pas affecté par la rivalité entre les deux pays pour la suprématie en matière d’IA. Il a ajouté que les laboratoires américains spécialisés dans l’IA devaient conserver leur avance technologique, ce qui constitue la meilleure défense contre les modèles d’IA chinois "dangereux" utilisés dans le cadre de cyberattaques.

"Mais cela n’a rien à voir avec la concurrence lorsque les deux parties s’accordent à dire qu’aucune opération militaire majeure ne devrait être lancée sans l’intervention d’un être humain", a déclaré M. Bessent.

Il a précisé que les allégations d’espionnage impliquant l’ancien directeur général d’ NVDA.O , Jensen Huang, et une ressortissante chinoise avec laquelle il entretenait une relation amoureuse n’avaient pas été évoquées lors de la rencontre bilatérale entre Trump et Xi.

M. Bessent a indiqué que la puce d’IA de deuxième génération de Nvidia, la H200, restait la puce la plus avancée que la Chine puisse acquérir avec des licences, après que Donald Trump eut adopté ce qu’il a qualifié de "ligne très ferme".

"Je pense que ce que nous avons constaté, c’est une rareté des commandes chinoises concernant les H200, alors qu’ils tentent de développer leur propre gamme de puces, et je pense qu’ils ont probablement plusieurs années de retard", a-t-il ajouté.

M. Bessent a minimisé les divergences qu’il avait évoquées entre les points de vue du Trésor et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick concernant les restrictions sur les puces d’IA à la suite du scandale Nvidia, affirmant que les responsables de l’administration Trump étaient "tous déterminés à suivre les instructions du président Trump".

Le ministère du Commerce a pris lundi des mesures visant à restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, y compris celles utilisées par les centres de données étrangers où des entités chinoises peuvent louer de la puissance de calcul.

"Je pense que nous allons constater que des restrictions appropriées sur les puces sont en place et que l’accès à distance a été restreint", a-t-il déclaré.

DES DISCUSSIONS COMMERCIALES "APPROFONDIES", MAIS AUCUN DÉTAIL

M. Bessent a indiqué que MM. Trump et Xi avaient eu une "discussion approfondie" sur la politique commerciale, mais il n’a pas mis en avant de points spécifiques issus de cette partie de la réunion. Des responsables de l’administration Trump avaient déclaré avant le voyage de Trump en Asie qu’aucun accord ne serait annoncé concernant le "Board of Trade", un processus dans le cadre duquel les deux pays ont proposé des réductions tarifaires sur environ 30 milliards de dollars d’importations non stratégiques en provenance de l’autre pays, notamment certains produits agricoles du côté chinois et principalement des biens de consommation du côté américain.

Trump lui-même a déclaré que le processus du "Board of Trade" avait apporté un "plus grand équilibre" aux relations entre les États-Unis et la Chine.

La finalisation des baisses des droits de douane à l’importation ainsi que le sort d’une trêve tarifaire semblent devoir être tranchés lors d’une quatrième rencontre entre Trump et Xi, prévue mi-décembre à l’occasion du sommet des dirigeants du G20 à Miami.

M. Bessent a déclaré qu’il abordait le dernier sommet Trump-Xi et les relations américano-chinoises avec "un point de vue très réaliste".

Les États-Unis ne souhaitent pas se dissocier économiquement de la Chine. "Nous devons simplement réduire les risques", a-t-il déclaré.