Donald Trump et son vice-président JD Vance sont personnellement intervenus durant le week-end pour favoriser le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, selon plusieurs sources proches du dossier. L'ancien dirigeant avait démissionné en novembre après des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales, dont l'une avec une femme soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Malgré cette controverse, les deux responsables américains considèrent Huang comme un acteur essentiel du développement des modèles d'intelligence artificielle à poids ouverts aux États-Unis. Ces technologies, dont les paramètres peuvent être librement téléchargés et adaptés, constituent un enjeu stratégique face à la progression rapide des solutions chinoises, souvent moins coûteuses que les modèles propriétaires américains.

Sous la direction de Jensen Huang, Nvidia a multiplié les initiatives destinées à soutenir cet écosystème, dont le développement stimule directement la demande de processeurs graphiques et d'infrastructures de calcul. En août, le groupe a notamment conclu un accord pour acquérir Hugging Face, plateforme majeure de partage de modèles ouverts, et détient également une participation dans Reflection AI, qui a lancé son premier modèle à poids ouverts en octobre. Huang a parallèlement encouragé les parlementaires américains à éviter toute réglementation prématurée susceptible de freiner leur adoption. Cette stratégie répond à la concurrence croissante des développeurs chinois, dont les modèles combinent des performances proches des systèmes propriétaires les plus avancés avec des coûts d'utilisation réduits, favorisant leur diffusion auprès des entreprises américaines.

L'administration Trump cherche désormais à renforcer la compétitivité des modèles ouverts américains tout en limitant l'influence des technologies chinoises. Selon des informations publiées le 18 novembre, la Maison-Blanche étudie notamment l'obligation pour les entreprises américaines de déclarer publiquement leur utilisation de modèles d'IA chinois. Cette orientation bénéficie également du soutien de plusieurs élus républicains, dont deux responsables influents de la Chambre des représentants qui ont appelé vendredi à accroître l'appui fédéral aux développeurs nationaux. Dans ce contexte, Nvidia apparaît comme un partenaire stratégique grâce à sa domination des infrastructures de calcul et à ses investissements dans l'écosystème des modèles ouverts. Le soutien de Trump et Vance à Jensen Huang traduit ainsi la priorité accordée à la concurrence technologique avec la Chine, malgré les interrogations persistantes entourant l'ancien dirigeant.