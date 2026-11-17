Les Etats-Unis et l'Iran agissent tous deux comme si le temps était de leur côté dans la guerre qui les oppose depuis près de neuf mois, une stratégie les ayant plongés dans une impasse qui semble désormais presque impossible à rompre, d'un côté comme de l'autre.

Il s'agit d'un pari risqué, avec l'hypothèse, soulignée par deux anciens négociateurs américains dans la région, des représentants européens et des sources du Golfe, que les combats à grande échelle reprennent avant qu'une issue diplomatique ne puisse au final se dessiner.

Donald Trump a fait le choix de tenter d'étouffer l'Iran économiquement plutôt que de lancer de nouveaux bombardements massifs ou de concéder une défaite. Persuadé que mener des attaques supplémentaires ne permettrait pas de modifier le cours du conflit mais risquerait de provoquer des représailles contre les infrastructures énergétiques des alliés de Washington dans le Golfe, il s'est abstenu , même si les Etats-Unis continuent d'effectuer des frappes présentées comme "ciblées" et " défensives " près du détroit d'Ormuz.

Le président américain, qui a déclenché en février dernier une campagne militaire au côté d'Israël avec un flou initial sur ses motifs - menace sécuritaire imminente, changement de régime en Iran, nucléaire... -, mise sur le fait que le blocus des ports iraniens et les sanctions économiques vont contraindre Téhéran à effectuer des concessions, en particulier sur son programme nucléaire - l'objectif érigé depuis en priorité.

Ce n'est pas l'avis des dirigeants iraniens, qui ont tiré les conclusions inverses.

Enhardis par la débâcle subie lors des " midterms " par Donald Trump, dont le Parti républicain a perdu la majorité au Congrès américain, et par le revers électoral du Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu, ils estiment avoir la main pour fixer des conditions plus élevées à un accord - avec l'exigence que les Etats-Unis fassent le premier pas pour sortir du conflit.

"UNE RÉALITÉ DOUBLE"

Téhéran, dont le ministre des Affaires étrangères rencontrait mardi à Oman des médiateurs du sultanat et du Qatar, répète être ouvert à la diplomatie et accuse Washington de privilégier la coercition, prévenant que l'Iran ne céderait pas face aux pressions américaines.

"Il y a une réalité double", a déclaré Dennis Ross, ancien négociateur américain au Moyen-Orient. "Donald Trump n'a pas de bonnes options, et les Iraniens n'ont pas de bonnes options", a-t-il poursuivi. "Des deux côtés, ils définissent ce qui est requis pour mettre fin (à la guerre) d'une manière contradictoire pour l'autre camp, lequel ne peut l'accepter".

Un représentant européen de haut rang a déclaré que les demandes de Washington étaient trop coûteuses pour que Téhéran les approuve et que les demandes de l'Iran avaient un coût politique trop élevé pour les Etats-Unis.

Selon un autre représentant européen de haut rang, informé par les services de renseignement de son pays, la campagne militaire des Etats-Unis a eu l'"effet inverse de celui escompté". Elle a renforcé l'Iran, recentré les pouvoirs à Téhéran autour de figures partisanes d'une ligne dure et "aggravé le problème du nucléaire au lieu de le résoudre".

D'après des rapports de services du renseignement, ont dit le premier représentant européen et un représentant occidental distinct, une "part importante" du stock iranien d'uranium enrichi se trouve probablement enfouie sous Kuh-e Kolang Gaz La ("Montagne de la Pioche"), dans la chaîne de l'Alborz, à proximité du site fortifié de Natanz, parmi les sites nucléaires iraniens bombardés en juin 2025 par Israël et les Etats-Unis.

"L'Iran a tout intérêt à mener un programme nucléaire clandestin destiné à servir de dissuasion contre une intervention militaire américaine à l'avenir", a déclaré le premier représentant européen.

Téhéran, qui dément de longue date vouloir développer une arme atomique et assure que son programme nucléaire est uniquement destiné à des fins civiles, refuse de laisser revenir des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) tant que la guerre ne sera pas terminée.

L'OPTION DE L'ASPHYXIE

Washington dispose de quatre options, selon Aaron David Miller, ancien négociateur américain au Moyen-Orient: l'escalade, la négociation, la capitulation ou l'asphyxie. Pour le moment, a-t-il dit, l'administration Trump a choisi cette dernière option, tout en n'écartant pas une nouvelle opération militaire avant que le Parti démocrate prenne en janvier le contrôle des deux chambres du Congrès américain - avec la perspective de mesures pour stopper la guerre contre l'Iran .

Un représentant américain revendique que la campagne de "pression économique est tellement dévastatrice pour l'Iran que le président n'a pas besoin de mener des opérations majeures de combat" et qu'il a "toutes les options à sa disposition" pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire.

D'après quatre diplomates présents à la réunion, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré la semaine dernière à Paris à ses homologues du G7 que les Etats-Unis n'étaient pas coincés entre une reprise des combats et un mauvais accord. Il y a une troisième option, a ajouté le chef de la diplomatie américaine : une pression économique prolongée pour montrer aux Iraniens "qu'ils ne contrôlent pas la partie", jusqu'à ce qu'ils se décident à effectuer des concessions à même de permettre la conclusion d'un accord équilibré.

Les représentants européens disent penser que Donald Trump s'est pour l'instant rangé derrière cette troisième option, même si l'un d'entre eux a souligné que le président américain pouvait changer de stratégie à tout moment. Un autre des représentants européens a indiqué que Trump n'avait pas complètement abandonné l'option militaire et que l'accalmie actuelle était avant tout considérée comme une période de sursis pour la diplomatie.

"LE BÂTON EST CASSÉ"

Les pays du Golfe ont prévenu Donald Trump que reprendre les bombardements à grande échelle contre l'Iran pourrait donner lieu à des représailles contre leurs infrastructures, ont rapporté à Reuters deux sources régionales. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Al-Budaiwi, a déclaré la semaine dernière que les pays membres du CCG avaient été ciblés par plus de 7.000 missiles et drones iraniens depuis le début de la guerre.

"Les Etats-Unis frappent l'Iran, mais l'Iran ne frappe pas l'Amérique directement - il attaque le Golfe", souligne Ebtesam Al-Ketbi, présidente du centre de réflexion Emirates Policy Center, basé à Abou Dhabi. "Les Etats du Golfe n'ont pas de bâton avec lequel ils peuvent menacer l'Iran", ajoute-t-elle. "L'Amérique a un bâton mais il est cassé".

Une source du Golfe a déclaré que "tout le monde a exhorté Donald Trump à ne plus attaquer, et il ne voulait pas le faire non plus". Le président américain a une fenêtre étroite pour agir, avec la possibilité de recourir désormais à trois porte-avions déployés dans la région. "Va-t-il saisir l'occasion ? C'est compliqué de lire Trump", a ajouté cette source régionale.

D'après l'ensemble des sources, les négociations indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran bloquent sur le séquençage.

Téhéran veut la levée du blocus maritime américain, le dégel de milliards de dollars d'actifs et la reprise de ses exportations de pétrole comme conditions préalables à l'ouverture de pourparlers approfondis, ont dit les sources.

L'Iran veut également la fin des hostilités sur tous les fronts régionaux et un rôle confirmé dans la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. En échange, Ormuz sera rouvert et Téhéran s'engage également à mener ultérieurement des négociations sur son programme nucléaire.

Mais les Etats-Unis, ont dit les sources, veulent des mesures réciproques et simultanées, avec d'emblée des engagements vérifiables sur le nucléaire iranien.

CONCESSIONS

Le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed ben Abdoulrahmane Al-Thani, au rôle d'intermédiaire dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, s'est rendu la semaine dernière à la Maison blanche puis a informé les pays du G7 de la teneur de ses discussions avec Donald Trump.

"Il n'est pas venu nous dire qu'il avait trouvé une solution", a rapporté l'un des représentants européens, ajoutant que les efforts de médiation se poursuivaient mais que des divergences importantes demeuraient.

La question du nucléaire doit faire partie de la première phase des pourparlers, ont dit les représentants européens, selon lesquels il est inacceptable que Téhéran demande la levée du blocus des ports iraniens et la levée des sanctions avant de permettre le retour des inspecteurs de l'AIEA.

Un accord est envisageable seulement si les deux camps effectuent des concessions - pas l'un envers l'autre, mais auprès de tierces parties, au premier rang desquelles les pays du Golfe, ont-ils ajouté. Cela permettrait à l'Iran d'accepter des demandes régionales plutôt que de céder à des demandes américaines.

Toutefois, à Téhéran, personne n'est en mesure de convenir d'un accord, disent des analystes politiques.

Un représentant européen a déclaré qu'un noyau dur d'officiers des Gardiens iraniens de la Révolution estime avoir gagné et ne voit pas l'intérêt de négocier, ce qui rend quasiment impossible la mission du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Alan Eyre, ancien diplomate américain impliqué par le passé dans des négociations avec l'Iran sur le nucléaire, relève que les "durs" du régime ont constaté le prix politique payé par Mohammad Baqer Qalibaf, 'speaker' du Parlement et négociateur en chef de Téhéran lors de cycles de pourparlers, pour avoir été impliqué dans un accord intérimaire désormais caduc.

"Tout le monde a peur d'être le plus doux des purs et durs", a-t-il dit. Il est possible que le blocus maritime imposé par les Etats-Unis contraigne l'Iran à prendre une décision avant même que les efforts diplomatiques n'aboutissent, a-t-il ajouté.

"Au final, si les Etats-Unis ne lèvent pas le blocus, l'Iran va mener une escalade parce qu'il ne pourra pas tenir".

(Samia Nakhoul à Dubaï, John Irish à Paris, avec la contribution de Jonathan Landay et Phil Stewart à Washington; rédigé par Jean Terzian)