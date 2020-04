Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Poutine saluent "l'esprit de l'Elbe" dans un communiqué conjoint Reuters • 25/04/2020 à 20:47









WASHINGTON, 25 avril (Reuters) - Donald Trump et Vladimir Poutine ont diffusé samedi un communiqué conjoint pour commémorer le "jour de l'Elbe", la jonction des troupes soviétiques et américaines en Allemagne le 25 avril 1945, en dépit de tensions toujours récurrentes entre la Maison blanche et le Kremlin. Selon le Wall Street Journal, la décision a suscité des débats au sein de l'administration Trump, certains responsables s'inquiétant de voir ce geste symbolique affaiblir les messages de fermeté adressés régulièrement à Moscou par Washington. "L'esprit de l'Elbe est un exemple qui montre comment nos deux pays ont laissé de côté leurs divergences, bâti de la confiance et coopéré en vue d'une cause commune", ont déclaré le deux chefs d'Etat. C'est la première fois depuis dix ans que les deux pays diffusent une telle déclaration commune. En 2010, l'administration de Barack Obama cherchait alors à améliorer ses relations avec Moscou. (Jonathan Landay, version française Jean-Stéphane Brosse)

