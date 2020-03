Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Poutine d'accord pour tenter de stabiliser le marché pétrolier Reuters • 30/03/2020 à 21:56









WASHINGTON/MOSCOU, 30 mars (Reuters) - Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entendus lundi au cours d'un entretien téléphonique pour que responsables américains et russes du secteur de l'énergie se rencontrent afin de discuter de l'effondrement du marché pétrolier mondial, a annoncé le Kremlin. Cet accord constitue un nouveau rebondissement dans la diplomatie pétrolière mondiale après la rupture ce mois-ci du pacte entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), emmenée par l'Arabie saoudite, et la Russie sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre l'Arabie et la Russie que Donald Trump, avant son entretien avec Vladimir Poutine, a qualifié de "folle". Le marché pétrolier est simultanément confronté à un choc de demande avec la pandémie de coronavirus, qui a mis un coup d'arrêt brutal à l'activité mondiale et menace des secteurs gourmands en pétrole comme le transport aérien et l'automobile. Le prix du baril de Brent LCOc1 est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 2002 et celui du brut léger américain CLc1 est brièvement passé sous les 20 dollars, des niveaux qui menacent les producteurs non seulement aux Etats-Unis mais dans de nombreux endroits du monde. "Des points de vue sur la situation actuelle des marchés pétroliers mondiaux ont été échangés. Il a été convenu qu'il y aurait des consultations russo-américaines à ce sujet par le biais des ministres de l'Energie", selon le compte-rendu fait par le Kremlin de l'entretien entre les présidents américain et russe. Judd Deere, porte-parole de la Maison blanche, a déclaré que les deux dirigeants étaient convenus de l'importance de la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie mais il n'a pas fait état de la possibilité d'entretiens au niveau ministériel. Moscou n'a pas précisé sur quoi porteraient exactement les discussions avec Washington mais la Russie a précédemment indiqué qu'elle souhaitait voir davantage de pays s'impliquer dans les efforts d'équilibrage du marché pétrolier. Peu avant son entretien avec son homologue russe, Donald Trump a jugé que l'Arabie saoudite et la Russie étaient "toutes les deux devenues folles" en se lançant dans une guerre des prix. "Je n'aurais jamais pensé dire qu'il nous faut une augmentation du (prix du) pétrole, parce que c'est le cas", a dit le président américain sur Fox News. Les Etats-Unis sont devenus ces dernières années le premier producteur mondial de pétrole avec l'essor de l'exploitation des sols en schiste mais les cours actuels sont inférieurs aux seuils de rentabilité de nombreuses compagnies américaines. (Timothy Gardner à Washington et Darya Korsunskaya à Moscou; Avec Jeff Mason, Diane Bartz, Doina Chiacu et Lisa Lambert à Washington et Polina Ivanova à Moscou version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.