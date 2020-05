Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Macron s'inquiètent des ingérences étrangères en Libye Reuters • 20/05/2020 à 19:16









WASHINGTON, 20 mai (Reuters) - Donald Trump et Emmanuel Macron ont exprimé mercredi leur inquiétude au sujet des "ingérences étrangères croissantes" en Libye et ont souligné l'urgente nécessité de désamorcer le conflit, lors d'un entretien téléphonique, rapporte la Maison blanche. Le président des Etats-Unis et son homologue français ont par ailleurs évoqué la reprise des activités économiques dans leurs pays respectifs après le confinement dû à l'épidémie de coronavirus, précise-t-elle. Donald Trump s'est en outre dit impatient de rassembler les chefs d'Etat et de gouvernement du G7. (Jeff Mason et Doina Chiacu, version française Jean-Philippe Lefief)

