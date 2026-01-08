Trump et le Congrès annulent l'interdiction d'exploitation minière dans le nord du Minnesota décrétée par Biden

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

L'administration Trump et le Congrès américain lancent cette semaine un plan visant à annuler l'interdiction d'exploitation minière décrétée par l'ancien président Joe Biden dans le nord du Minnesota et à empêcher les administrations futures de prendre des mesures similaires, selon des responsables et des documents examinés par Reuters.

La démarche est en cours d'élaboration depuis une bonne partie de l'année dernière et implique une série complexe de mesures législatives qui profiteront au projet de cuivre, de cobalt et de nickel Twin Metals d'Antofagasta ANTO.L , l'une des plus grandes réserves inexploitées de ces minerais essentiels en Amérique du Nord.

Les détails du plan n'ont pas été communiqués précédemment.

Il s'agit en quelque sorte d'un recentrage de Trump sur les projets miniers nationaux américains, même si son administration continue de faire pression pour obtenir l'accès aux minéraux au Groenland , en Ukraine et ailleurs.

Il est presque certain que le plan du Minnesota aggravera encore les tensions sur la question de savoir où et comment se procurer des minerais essentiels à l'économie électrifiée et à la défense nationale. Le cuivre , le nickel et le cobalt sont utilisés pour construire des véhicules électriques, des centres de données IA, des éoliennes, des armes et une myriade d'autres appareils.

OMISSION DANS LE DOSSIER DU CONGRÈS

En 2023, Biden a bloqué l'exploitation minière sur 225 504 acres de la Superior National Forest pendant 20 ans, en invoquant des préoccupations environnementales et en estimant que l'économie de la région bénéficierait davantage d'activités récréatives que de l'exploitation minière.

L'interdiction d'exploitation minière a été publiée dans le Federal Register, qui retrace les actions de l'exécutif, mais pas dans le Congressional Record, qui retrace les actions législatives et sert d'avis officiel au Congrès.

En vertu d'une loi de 1976, la Federal Lands Policy and Management Act (loi sur la politique et la gestion des terres fédérales), le président est tenu de notifier au Congrès les décrets relatifs aux terres publiques qui affectent plus de 5 000 acres.

Étant donné que Biden n'a pas déposé l'avis dans le registre du Congrès, le ministère de l'Intérieur de Trump le fait maintenant en s'attendant à ce qu'il soit rejeté par le Congrès.

La Chambre des représentants des États-Unis a été informée en début de semaine par le ministère de l'Intérieur. L'avis a ensuite été envoyé au vice-président JD Vance, qui dirige le Sénat américain, et est en cours d'examen par le parlementaire du Sénat américain.

En cas d'approbation par le parlementaire, attendue pour vendredi, le Congrès aurait 60 jours pour approuver ou rejeter le plan à la majorité simple. Ce vote ne pourra pas faire l'objet d'une obstruction.

Pete Stauber, membre républicain du Congrès du Minnesota qui représente le nord du Minnesota, prévoit de présenter d'ici vendredi un projet de loi visant à rejeter l'interdiction d'exploitation minière. Si le Congrès et Trump l'approuvent, ce qui est attendu de la part de l'organe contrôlé par les républicains, un futur président ne pourra pas reproduire l'interdiction de Biden en raison d'une disposition de la loi de 1996 sur l'examen par le Congrès (Congressional Review Act).

LES BAUX MINIERS POURRAIENT ÊTRE RÉATTRIBUÉS

Ce plan législatif complexe a été élaboré après l'échec des efforts visant à inclure la mesure dans le "One Big Beautiful Bill" de Trump, promulgué en juillet dernier , selon des membres du personnel du Congrès.

"Nous avons des industries ici dans notre pays qui ont besoin de ces minéraux essentiels. Nous ne devons jamais compter sur des adversaires étrangers comme la Chine pour nous approvisionner", a déclaré à Reuters Stauber, qui est également président de la sous-commission de l'énergie et des ressources minérales de la Chambre des représentants des États-Unis.

La Maison Blanche n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Si l'interdiction d'exploitation minière est levée, l'administration Trump sera alors libre de réattribuer les baux miniers pour la société chilienne Antofagasta, qui tente de développer la mine depuis des décennies sur des terres contrôlées par le gouvernement fédéral. La mine devrait encore faire l'objet d'un examen environnemental et obtenir des permis.

Stauber a déclaré que l'administration Trump lui avait dit qu'elle travaillait à la réattribution des baux, mais il n'avait pas d'autres détails.

L'unité Twin Metals d'Antofagasta a déclaré qu'elle s'attendait à récupérer les baux dans un avenir proche, mais a reporté tout commentaire sur les efforts visant à renverser l'interdiction d'exploitation minière jusqu'à ce qu'une législation soit introduite.

Les baux eux-mêmes ont été une patate chaude politique depuis leur première délivrance en 1996: l'ancien président Barack Obama les avait annulés, avant que Trump ne les rétablisse au cours de son premier mandat, puis Biden les annula à nouveau.

Aucune exploitation minière n'a eu lieu sur le site.

TENSIONS ENTRE L'EXPLOITATION MINIÈRE ET LES LOISIRS DE PLEIN AIR

Si elle était construite, la mine souterraine de Twin Metals constituerait une source majeure de cuivre, de cobalt et de nickel aux États-Unis. La seule mine de nickel existante aux États-Unis doit fermer à la fin de la décennie.

La région est visitée chaque année par plus de 150 000 amateurs de plein air, dont beaucoup craignent depuis longtemps qu'une catastrophe minière ne pollue les rivières et ne se propage rapidement à travers les 1,1 million d'hectares de la zone sauvage de Boundary Waters Canoe Area et dans les Grands Lacs.

Antofagasta affirme depuis longtemps qu'elle utilisera les équipements les plus avancés pour protéger l'environnement.