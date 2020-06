Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Duda pensent déplacer les troupes US de l'Allemagne vers la Pologne Reuters • 25/06/2020 à 00:38









WASHINGTON, 25 juin (Reuters) - Le président polonais, Andrzej Duda, a été mercredi le premier chef d'état étranger à rendre visite au président américain, Donald Trump, depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les deux dirigeants ont déclaré avoir hâte de signer un accord de coopération en matière de défense. Cet accord enverrait plus de troupes américaines en Pologne, renforçant la coopération entre les deux alliés de l'OTAN et servant de contrepoids contre une agression russe. Trump a annoncé qu'il pourrait transférer les troupes américaines actuellement basées en Allemagne vers la Pologne. "Nous allons réduire notre contingent en Allemagne. Certains soldats rentreront à la maison et d'autres iront vers d'autres destinations, la Pologne pourrait être une de ces destinations", a dit Trump lors d'une conférence de presse. La visite de Duda s'inscrit dans un contexte de campagne électorale, l'élection présidentielle polonaise se tenant dimanche. (Steve Holland à Washington, Joanna Plucinska à Varsovie et Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)

