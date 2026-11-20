Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis souhaitaient que seules des puces anciennes soient vendues à la Chine, ajoutant que son administration discutait d'un accord avec la Chine , sans donner plus de détails .

“Nous ne voulons que des puces plus anciennes, et cela ne nous dérange pas si aucune n’y est exportée. Mais uniquement les plus anciennes. Il faut comprendre que la Chine fabrique aussi des puces, et si nous ne leur en vendons pas, elle les fabriquera elle-même”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à l’issue de son voyage en Asie.

Ces remarques faisaient suite à une réponse donnée plus tôt à une question lui demandant s’il envisageait d’assouplir les interdictions d’exportation de puces vers la Chine après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, à laquelle Trump avait répondu: “Nous discutons d’un accord très complet avec la Chine.”

Lundi, avant ce voyage, l’administration Trump avait annoncé qu’elle allait restreindre davantage l’ accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O .