Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis souhaitaient que seules des puces anciennes soient vendues à la Chine, ajoutant que son administration discutait d'un accord avec la Chine , sans donner plus de détails .
“Nous ne voulons que des puces plus anciennes, et cela ne nous dérange pas si aucune n’y est exportée. Mais uniquement les plus anciennes. Il faut comprendre que la Chine fabrique aussi des puces, et si nous ne leur en vendons pas, elle les fabriquera elle-même”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à l’issue de son voyage en Asie.
Ces remarques faisaient suite à une réponse donnée plus tôt à une question lui demandant s’il envisageait d’assouplir les interdictions d’exportation de puces vers la Chine après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, à laquelle Trump avait répondu: “Nous discutons d’un accord très complet avec la Chine.”
Lundi, avant ce voyage, l’administration Trump avait annoncé qu’elle allait restreindre davantage l’ accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia NVDA.O .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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