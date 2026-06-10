Trump estime que les entreprises spécialisées dans l'IA accepteront de « redonner » au public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les propos de Trump au paragraphe 3 et sur les préoccupations des électeurs au paragraphe 4)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les principales entreprises d'intelligence artificielle acceptent de « redonner » au public, une référence apparente à une éventuelle participation du gouvernement dans ces entreprises.

« Je vais rencontrer très prochainement les 12 ou 15 principaux dirigeants, et nous discutons de la possibilité de rendre quelque chose au public; si nous le faisons, le public deviendra très riche », a déclaré Donald Trump aux journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. « Je pense qu’ils le feront, et je pense que cela leur vaudra une grande popularité. » À Washington, le soutien à un éventuel partenariat financier entre le gouvernement fédéral et le secteur de l’IA ne cesse de croître, alors que les géants technologiques OpenAI et Anthropic se préparent à des introductions en bourse spectaculaires. OpenAI vise une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, comme l’a précédemment rapporté Reuters. Un accord visant à céder des participations au gouvernement américain pourrait avoir un impact considérable sur les finances publiques.

Les Américains s’inquiètent également de plus en plus de l’impact de l’IA sur leur vie quotidienne. La moitié des Américains craignent que l’essor de l’IA ne les prive, eux ou un membre de leur foyer, de leur emploi, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi.