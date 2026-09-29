Trump estime qu'une collaboration avec Xi dans le domaine de l'IA porterait préjudice aux entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une réunion pour trouver le juste équilibre entre innovation en matière d'IA et contrôle, selon le président Johnson

* Les directeurs généraux d'OpenAI, d'Anthropic, de Nvidia, de Google et de Meta devraient tous y participer

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises spécialisées dans l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour prévenir des préjudices graves

(Ajout des commentaires de Trump aux paragraphes 1 à 3 et 5; ceux de Lutnick au paragraphe 6)

par Alexandra Alper et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi matin qu'il ne souhaitait pas collaborer avec le président chinois Xi Jinping sur la réglementation de l'IA, ajoutant que cela rendrait plus difficile pour les entreprises américaines de développer de meilleurs produits d'IA que leurs homologues chinoises.

« Nous sommes aujourd’hui en tête, devant la Chine et tous les autres, et je veux que cela reste ainsi », a déclaré M. Trump lors d’un événement organisé à Washington mardi matin.

M. Trump a également indiqué avoir discuté de l’IA avec M. Xi lors de la visite de ce dernier aux États-Unis la semaine dernière, ajoutant que les États-Unis collaboraient déjà avec le gouvernement de M. Xi « de multiples façons ».

La pression s’intensifie sur l’administration Trump pour qu’elle se penche surles risques que présente la technologie d' IA pour le public, après qu’OpenAI et Anthropic ont signalé que leurs agents IA étaient devenus incontrôlables et avaient piraté les systèmes de clients sans en avoir reçu l’ordre. Ces intrusions ont incité les chercheurs à avertir que certains développeurs d’IA estiment que cette technologie pourrait tuer des êtres humains d’ici une décennie, ce qui a alimenté les appels à l’action de la part des législateurs démocrates et républicains.

Trump rencontrera plus tard dans la journée à la Maison Blanche des dirigeants du secteur technologique pour discuter de l'IA. Dario Amodei d’Anthropic, Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Google, Jensen Huang de Nvidia, Alex Karp de Palantir et Greg Brockman d’OpenAI devraient être présents, selon des porte-parole des entreprises et des sources proches de l’organisation de la réunion. Du côté de l’administration Trump, le conseiller en technologie Michael Kratsios et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick seront présents, tout comme le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson.

Cette réunion aura pour objectif de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, a déclaré lundi le républicain Mike Johnson , alors que les inquiétudes concernant le potentiel dangereux d’agents d’IA incontrôlés se sont imposées dans la conscience collective, renforçant les appels en faveur d’une réglementation. Donald Trump a qualifié de « canular » les craintes relatives à la menace que représenterait l’IA pour l’humanité.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les objectifs ou les thèmes de la réunion.

Trump a à plusieurs reprises minimisé les inquiétudes concernant l’IA, soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel du pays face à la Chine et désignant le ministère de la Justice comme un garde-fou préexistant pour l’IA. Johnson a fait écho à ces propos lors d’une interview accordée lundi à Fox Business Network.

« Nous n’avons pas besoin d’un moratoire. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter pour réglementer cela de manière excessive, car nous perdrions la course face à la Chine », a-t-il déclaré. « Il est important de poursuivre l’innovation, mais nous devons trouver le juste équilibre. C’est de cela qu’il sera question lors de cette discussion. »

Mais un sondage national Reuters/Ipsos réalisé du 17 au 20 septembre montre qu’environ 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises du secteur de l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour empêcher l’IA de causer de graves préjudices à la société, et 55 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait bon de ralentir le développement de l’IA.

M. Amodei, d’Anthropic, s’est exprimé sans détours sur la menace que représente l’IA, déclarant devant le Conseil de sécurité de l’ONU le 23 septembre que, si elle était mal gérée, « l’IA pourrait constituer un risque pour l’humanité tout entière ». Cet avertissement a refait surface dans le prospectus d’introduction en bourse de l’entreprise, a rapporté Reuters lundi , alors même qu’Anthropic vise une valorisation de 2 000 milliards de dollars pour une technologie qui, selon elle, pourrait dépasser l’industrialisation en termes d’impact sur l’économie mondiale.

En vertu d’un décret signé par Donald Trump en juin, les développeurs d’IA sont invités à soumettre volontairement les « modèles de pointe concernés » au gouvernement américain pour examen, au plus tard 30 jours avant de les communiquer à des partenaires de confiance.

Avant la réunion, Donald Trump prendra la parole lors d’un événement consacré au lancement du nouveau site America.gov, en présence de directeurs généraux du secteur technologique et du vice-président JD Vance.

Cette réunion fait également suite à la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche la semaine dernière pour des entretiens avec Trump, qui ont révélé des points de vue divergents sur l’IA . Alors que Trump a insisté sur les réseaux sociaux sur le fait que Xi était d’accord avec son projet de « laisser les choses exactement telles qu’elles sont », Xi semblait privilégier une approche plus proactive.

« Nous avons à la fois la capacité et la responsabilité de développer et de gérer l’IA pour le bien de tous, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain et serve le bien-être de la population », a déclaré Xi.