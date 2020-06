Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump en Arizona pour vanter son "mur" sur fond de poussée épidémique Reuters • 23/06/2020 à 20:54









YUMA, Arizona, 23 juin (Reuters) - Trois jours après son premier meeting de campagne depuis le début de la crise du coronavirus, qui a attiré moins de spectateurs qu'attendus à Tulsa, Donald Trump s'est rendu mardi dans l'Arizona pour vanter la construction du mur à la frontière mexicaine et mobiliser sa base électorale. Il y a quatre ans, le président républicain l'avait emporté de peu dans cet Etat du sud, avec moins de 100.000 voix d'avance sur la démocrate Hillary Clinton. Les derniers sondages réalisés en vue de la présidentielle du 3 novembre, où il tentera de décrocher un second mandat à la Maison blanche, le donnent derrière son futur rival démocrate, l'ex-vice-président Joe Biden. La sénatrice républicaine sortante, Martha McSally, est également devancée par le candidat démocrate, Mark Kelly. Donald Trump doit inaugurer le 200e mile du mur érigé à la frontière avec le Mexique, un des moteurs de sa victoire en 2016. Il se rendra ensuite à Phoenix à la rencontre de jeunes fidèles de la Dream City Church, une église évangélique. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que le président américain se rend dans l'Arizona. Il arrive alors que l'Etat a enregistré ce mardi une progression record de l'épidémie de coronavirus, avec plus de 3.500 cas supplémentaires en 24 heures. Les nombres de patients hospitalisés, de malades en réanimation et de malades placés sous respirateur artificiel y sont également au plus haut. "Une fois de plus, au lieu de s'atteler au dur labeur nécessaire pour résoudre la crise de santé publique et la crise économique auxquelles l'Amérique est confrontée, Donald Trump reste focalisé sur son 'mur' onéreux, inefficace et inutile à notre frontière Sud", a commenté Joe Biden dans un communiqué. (Steve Holland version française Henri-Pierre André)

