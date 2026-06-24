Trump doit rencontrer des fabricants d'armement dans le cadre d'une initiative visant à reconstituer les stocks d'armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'attribution du contrat du Pentagone à Lockheed Martin au paragraphe 4) par Mike Stone

Le président américain Donald Trump doit rencontrer mercredi à la Maison Blanche des fabricants d'armement , alors que son administration s'efforce d'augmenter la production d'armes après que les opérations militaires en Iran et d'autres conflits ont entamé les stocks américains.

Les États-Unis ont fourni de grandes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant eux-mêmes des munitions dans le cadre de leurs propres opérations militaires, ce qui suscite des inquiétudes quant aux stocks d’armes clés de défense aérienne et d’armes à guidage de précision, et accroît la pression sur les sous-traitants pour qu’ils augmentent leur production.

Cette réunion serait la deuxième organisée à la Maison Blanche avec les directeurs généraux des principales entreprises du secteur de la défense dans le but d’accélérer la production d’armes. Une réunion en mars avait rassemblé les directeurs généraux et d’autres responsables de BAE Systems BAES.L , Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N , RTX Corp

RTX.N , Boeing BA.N , Honeywell Aerospace HONAV.O et L3Harris Technologies LHX.N , ainsi que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Mercredi, le Pentagone a attribué à Lockheed Martin un contrat non définitif d’une valeur pouvant atteindre 35 milliards de dollars afin d’accélérer la production d’intercepteurs THAAD, dans le cadre d’une initiative visant à reconstituer les stocks de défense antimissile et à augmenter la production.

La réunion de Trump intervient alors que les négociateurs du Pentagone font pression sur les sous-traitants pour qu’ils accélèrent considérablement le rythme, les accords de production provisoires conclus plus tôt cette année étant au cœur de ces efforts. Ces accords comprennent un contrat avec Lockheed Martin visant à tripler la production d’intercepteurs Patriot et à quadrupler celle des intercepteurs THAAD , utilisés pour abattre les missiles balistiques. Des accords pluriannuels distincts conclus avec RTX visent à stimuler la production de missiles de croisière Tomahawk et de missiles air-air AMRAAM. Ces accords, annoncés sous le nom d’« accords-cadres », doivent encore être convertis encontrats. Cinq dirigeants du secteur de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont salué ces accords, mais ont précisé que le Congrès devait d’abord allouer les fonds nécessaires avant que les entreprises puissent investir davantage dans les composants et les capacités de production. Investir avant de recevoir les paiements du gouvernement prévus par ces accords pèserait sur le flux de trésorerie disponible et pourrait nuire aux résultats du second semestre, ont-ils déclaré. L’administration a progressivement intensifié la pression sur les sous-traitants du secteur de la défense afin qu’ils privilégient la production plutôt que les distributions aux actionnaires. En janvier, Donald Trump a signé un décret visant à identifier les sous-traitants jugés peu performants dans l’exécution de leurs contrats gouvernementaux tout en continuant à distribuer des bénéfices à leurs actionnaires. GM Defense GM.N , la division défense du constructeur automobile, et Lockheed ont déclaré que le ministère américain de la Défense avait contribué à faciliter un partenariat entre les deux entreprises en raison de la demande croissante de capacités de production supplémentaires. La commission des forces armées du Sénat a approuvé ce mois-ci sa version de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (National Defense Authorization Act), soutenant un budget total de défense de 1,15 billion de dollars et accordant une autorisation d’achat pluriannuelle pour plusieurs types de munitions et d’armes. Le projet de loi ne devrait pas être promulgué avant l’automne, bien que des crédits distincts ou des financements supplémentaires puissent être débloqués plus tôt.

La demande en systèmes de défense aérienne a fortement augmenté aux États-Unis et chez leurs alliés, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de conflit en Iran.