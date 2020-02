Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit que les USA coopèrent avec la Chine face au coronavirus Reuters • 30/01/2020 à 23:24









WARREN, Michigan, 30 janvier (Reuters) - Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis collaboraient très étroitement avec la Chine pour lutter contre l'épidémie actuelle de coronavirus. "Nous travaillons très étroitement avec (la Chine) et avec beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres pays" pour combattre cette épidémie, a déclaré le président américain dans un discours prononcé dans les locaux d'un équipementier automobile à Warren, dans le Michigan. "Nous pensons que nous la contrôlons très bien. Nous avons très peu de problèmes dans ce pays en ce moment", a-t-il ajouté. (Jeff Mason version française Bertrand Boucey)

