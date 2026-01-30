Trump dit que les États-Unis décertifieront le Bombardier Global Express jusqu'à ce que le Canada certifie le Gulfstream

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump menace d'imposer des droits de douane de 50 % sur d'autres avions fabriqués au Canada

Il n'est pas certain que la FAA puisse révoquer la certification d'un avion pour des raisons économiques plutôt que pour des raisons de sécurité

150 avions Global Express sont immatriculés aux États-Unis - Cirium

par David Shepardson et Bhargav Acharya

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis **allaient décertifier** les avions d'affaires Bombardier Global Express et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur d'autres avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que le pays certifie un certain nombre d'avions produits par son rival américain Gulfstream.

"En outre, le Canada interdit effectivement la vente de produits Gulfstream au Canada par le biais de ce même processus de certification", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social. "Si, pour quelque raison que ce soit, cette situation n'est pas immédiatement corrigée, je vais imposer au Canada un tarif douanier de 50 % sur tous les avions vendus aux États-Unis d'Amérique"

Il n'était pas clair quels avions, au-delà de la franchise Global Express de Bombardier, tomberaient sous le coup de l'augmentation des tarifs douaniers de Trump, y compris les jets commerciaux A220 d'Airbus AIR.PA fabriqués au Canada.

FlightRadar24 a déclaré sur X qu'il y avait plus de 400 avions fabriqués au Canada opérant vers et depuis les aéroports américains à environ 01h00 GMT vendredi.

Le fournisseur de données Cirium a déclaré qu'il y avait 150 avions Global Express en service enregistrés aux États-Unis, exploités par 115 opérateurs.

Bombardier BBDb.TO , Gulfstream GD.N , propriété de General Dynamics, et le bureau du Premier ministre canadien Mark Carney n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Trump a déclaré que le Canada avait refusé de certifier les jets Gulfstream 500, 600, 700 et 800. En avril, la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne ont certifié le jet Gulfstream G800. Transport Canada, qui est responsable de la certification au Canada, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

On ne sait pas exactement comment M. Trump va **décertifier** les avions, puisque cette tâche incombe à l'Administration fédérale de l'aviation, mais il a déjà fait des déclarations similaires par le passé, qui ont finalement été mises en œuvre, souvent avec des dérogations, par les agences concernées.

On ne sait pas non plus si l'administration fédérale de l'aviation peut révoquer les certifications des avions pour des raisons économiques, ni ce que cela signifierait pour les propriétaires américains des avions et si cela les empêcherait d'opérer aux États-Unis. La FAA peut retirer la certification d'un avion pour des raisons de sécurité. La FAA s'est refusée à tout commentaire immédiat.

PROCESSUS DE CERTIFICATION

Selon les règles de l'aviation mondiale, le pays où un avion est conçu - les États-Unis dans le cas de Gulfstream - est responsable de la certification primaire, connue sous le nom de certificat de type, qui atteste de la sécurité de l'appareil.

Les autres pays valident généralement la décision de l'autorité de réglementation primaire, autorisant l'avion à pénétrer dans leur espace aérien, mais ont le droit de refuser ou de demander des données supplémentaires. À la suite de la crise du Boeing 737 MAX, les régulateurs européens ont retardé l'approbation de certaines décisions de certification américaines et ont insisté pour que d'autres modifications soient apportées à la conception de l'avion, ce qui a suscité des tensions avec la FAA.

Dans le cadre des tensions persistantes entre les États-Unis et le Canada, M. Carney a nié mardi être revenu sur des commentaires qui avaient irrité M. Trump, et a déclaré que presque rien n'était normal aux États-Unis.

La semaine dernière, M. Carney, citant la politique commerciale des États-Unis, a exhorté les nations à accepter la fin de l'ordre mondial fondé sur des règles que Washington avait autrefois défendu. En raison des droits de douane américains sur les principales importations canadiennes, M. Carney s'efforce de diversifier les échanges commerciaux en s'éloignant des États-Unis, qui absorbent environ 70 % de l'ensemble des exportations canadiennes dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

En décembre, la FAA a certifié l'avion d'affaires Global 8000 de Bombardier, l'avion civil le plus rapide au monde depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95, soit environ 729 mph (1 173 kph). Il a été certifié par Transports Canada le 5 novembre.