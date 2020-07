Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit qu'il n'est pas hostile au port du masque Reuters • 01/07/2020 à 22:49









WASHINGTON, 1er juillet (Reuters) - Après avoir passé des semaines à éviter d'être vu en public avec le visage masqué, le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il pourrait se résoudre à en porter un dans un espace confiné sans pour autant souhaiter que cette protection devienne obligatoire. "Je suis tout à fait en faveur des masques", a-t-il dit sur une chaîne du réseau Fox News. "Si je me retrouvais dans un espace confiné avec d'autres personnes, j'en porterais un, absolument", a-t-il ajouté. Mais le port d'un masque censé éviter la propagation du nouveau coronavirus ne doit en aucun cas être rendu obligatoire, a-t-il déclaré, jugeant que le pays était tellement vaste que, dans certains cas, la protection était inutile. (version Tim Ahmann, Lisa Lambert et Steve Holland; française Nicolas Delame)

