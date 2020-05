Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit prendre de la chloroquine mais n'a aucun symptôme du Covid-19 Reuters • 18/05/2020 à 22:40









WASHINGTON, 18 mai (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi qu'il prenait une pilule de chloroquine chaque jour même si la présence du coronavirus SARS-CoV-2 n'a pas été détectée dans son organisme alors qu'il se soumet régulièrement à des tests. Le président américain a souligné qu'il y avait de bonne chance que ce médicament fonctionne et a indiqué que son médecin lui avait dit qu'il pouvait en prendre. "Qu'a-t-on à y perdre", a-t-il dit, précisant qu'il prenait de l'hydroxychloroquine depuis une semaine et demie environ. (Bureau de Washington version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.