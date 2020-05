Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit prendre de la chloroquine à titre préventif Reuters • 18/05/2020 à 23:35









(.) WASHINGTON, 18 mai (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi qu'il prenait de la chloroquine depuis une semaine et demie de manière préventive, même si la présence du coronavirus SARS-CoV-2 n'a pas été détectée dans son organisme alors qu'il se soumet régulièrement à des tests. Le président américain a souligné qu'il y avait de bonne chance que ce médicament fonctionne. "Je prends de l'hydroxychloroquine. J'en prends depuis une semaine et demie. Une pilule chaque jour", a-t-il dit lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion avec des représentants du secteur de la restauration. Donald Trump, qui est âgé de 73 ans, a indiqué que son médecin lui avait dit qu'il pouvait en prendre. "Qu'a-t-on à y perdre", a-t-il dit. L'agence fédérale de sécurité des aliments et des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), a pourtant lancé une mise en garde contre la prise de ce médicament: dans un note publiée le 24 avril, la FDA fait état d'informations relatives à des effets secondaires graves sur le rythme cardiaque de certains patients atteints par le Covid-19 et traités à la chloroquine. (Jeff Mason et Steve Holland version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.