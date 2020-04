Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit croire fausses les informations sur la santé de Kim Jong-un Reuters • 24/04/2020 à 01:33









WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi croire fausses les informations de presse indiquant cette semaine que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était gravement malade, sans dire toutefois s'il avait été en contact avec des représentants à Pyongyang. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, Donald Trump a ajouté avoir entendu que les informations étaient basées sur de "vieux documents". Plusieurs médias américains et sud-coréens ont rapporté mardi que Kim Jong-un était gravement malade, des informations mises en doute dans les cercles officiels à Pékin et à Séoul. Les médias nord-coréens sont restés silencieux sur la question. "Nous avons une bonne relation avec la Corée du Nord, j'ai une bonne relation avec Kim Jong-un et j'espère qu'il va bien", a déclaré Donald Trump. (Steve Holland; version française Jean Terzian)

