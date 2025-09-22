Trump devrait établir un lien entre l'autisme et le Tylenol, une affirmation hautement contestée

Conférence de presse de Donald Trump dans l'après-midi

Le fabricant du Tylenol et les médecins affirment qu'il est sans danger pour les femmes enceintes

L'administration devrait suggérer la leucovorine comme traitement

Le président américain Donald Trump devrait annoncer lundi qu'il existe un lien entre l'utilisation du Tylenol, un analgésique en vente libre, et le développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

M. Trump devrait également suggérer la leucovorine, une forme d'acide folique, comme traitement des symptômes de l'autisme lors d'un événement à la Maison Blanche. La Food and Drug Administration a publié lundi un avis dans le Federal Register approuvant une version du médicament fabriquée par GSK

GSK.L , mais l'a ensuite retiré.

Le ministère de la santé et des services sociaux a refusé de commenter l'avis ou son retrait.

50MILLIONS DE DOLLARS DE SUBVENTIONS POURRAIENT ÊTRE ANNONCÉS

L'événement comprendra probablement aussi l'annonce des bénéficiaires de 50 millions de dollars de subventions des National Institutes of Health pour étudier les causes de l'autisme, a déclaré à Reuters une source ayant connaissance du projet. Des sources avaient indiqué à Reuters que les lauréats devraient être désignés d'ici la fin du mois de septembre.

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a promis de trouver la cause de l'autisme et a longtemps suggéré qu'il était lié aux vaccins, sans preuve scientifique. Il a également déclaré que l'autisme devait être lié à une toxine environnementale.

Les chercheurs affirment, à l'adresse , qu'il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du Tylenol et l'autisme. L'autorité britannique de régulation sanitaire MHRA a déclaré lundi qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du paracétamol, l'ingrédient actif du Tylenol, connu sous le nom d'acétaminophène aux États-Unis, pendant la grossesse et l'autisme, et qu'elle continuait à le recommander pour le soulagement de la douleur.

La leucovorine, utilisée pour traiter certains patients cancéreux en chimiothérapie, s'est révélée prometteuse dans de très petits essais, mais des essais randomisés de grande envergure sont nécessaires, selon les experts.

LA MAISON BLANCHE REFUSE DE COMMENTER LES DÉTAILS

"Je voudrais encourager tout le monde dans cette salle à se rendre à l'annonce de quatre heures avec un esprit critique et des oreilles ouvertes pour écouter ce que le président et son équipe de personnes extérieures ont à dire à ce sujet", a déclaré Karoline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison Blanche, lors d'une conférence de presse.

Les actions du fabricant de Tylenol et de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N étaient en baisse de 5,5 % lundi et ont perdu 17 % en septembre après l'apparition d'informations selon lesquelles l'administration établirait un lien entre le médicament et l'autisme.

S'adressant aux journalistes dimanche soir, M. Trump a déclaré qu'il pensait que l'utilisation du Tylenol était "un facteur très important" dans l'augmentation de l'autisme. L'annonce pourrait également établir un lien entre les vaccins et l'autisme, a déclaré M. Trump.

"Il y a manifestement quelque chose d'artificiel qui ne va pas, et nous pensons savoir de quoi il s'agit", a déclaré M. Trump dimanche.

LES ÉTUDES N'ONT PAS PERMIS D'ÉTABLIR LA CAUSE

Des décennies d'études n'ont pas encore permis d'établir une cause définitive, mais de nombreux scientifiques pensent que la génétique, éventuellement combinée à des influences environnementales, joue un rôle.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, l'autisme est une maladie neurologique et développementale caractérisée par des perturbations de la signalisation cérébrale qui entraînent des comportements, des communications, des interactions et des apprentissages atypiques.

Le Tylenol est fabriqué par l'entreprise de santé grand public Kenvue, qui a été séparée de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, et des versions génériques de l'acétaminophène sont également disponibles.

"Nous pensons que des données scientifiques indépendantes et fiables montrent clairement que la prise d'acétaminophène ne provoque pas l'autisme. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec toute suggestion contraire et nous sommes profondément préoccupés par le risque sanitaire que cela représente pour les femmes enceintes", a déclaré Kenvue dans un communiqué.

Les diagnostics d'autisme aux États-Unis ont augmenté de manière significative depuis 2000, ce qui a renforcé l'inquiétude du public. En 2020, le taux d'autisme chez les enfants de 8 ans était de 1 sur 36, soit 2,77 %, contre 2,27 % en 2018 et 0,66 % en 2000, selon le CDC.

LES EXPERTS ÉTUDIENT LES LIENS GÉNÉTIQUES

De nombreux experts, y compris les CDC, ont largement attribué l'augmentation du taux d'autisme à la généralisation du dépistage et à l'inclusion d'un éventail plus large de comportements pour définir la maladie, ce qui a conduit au diagnostic de personnes présentant des signes d'autisme plus légers ou plus subtils.

Robert F. Kennedy Jr. a longtemps suggéré l'existence d'un lien entre les vaccins et l'autisme, malgré l'absence de preuves scientifiques, et a engagé un autre critique des vaccins, David Geier, pour revoir les conclusions établies de longue date sur les données relatives à la sécurité des vaccins au sein du CDC.

Geier a été condamné à une amende par le Maryland pour avoir pratiqué la médecine sans licence et prescrit des traitements dangereux à des enfants autistes.

LES GROUPES ANTI-VACCINS ONT MIS EN AVANT LE LIEN AVEC LE TYLENOL

Children's Health Defense, le groupe anti-vaccin anciennement dirigé par Robert F. Kennedy Jr., a également mis l'accent sur le lien entre le Tylenol et l'autisme.

Brian Hooker, directeur scientifique de Children's Health Defense, a déclaré qu'il s'attendait à ce que Kennedy se concentre sur le Tylenol, ainsi que sur les vaccins et leurs composants.