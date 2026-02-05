Aucun résultat pour cette recherche.
Le géant minier suisse Glencore et son concurrent anglo-australien Rio Tinto ont annoncé jeudi la fin des discussions sur leur projet de fusion, qui aurait donné naissance à la plus grande entreprise du secteur, un an après l'échec de précédents pourparlers. Rio ... Lire la suite
par Melanie Burton et Clara Denina Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires. Plusieurs tentatives entre les deux ... Lire la suite
"Cela doit bien finir un jour": des Moscovites se montrent optimistes concernant les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, qui se déroulent à Abou Dhabi.
Au sein du village isolé de Sarfannguit, des résidents inuits gardent un œil inquiet sur la potentielle menace d'une invasion américaine. Parmis la centaine d'habitants du village, Dorthe Olsen, insiste sur l'importance d'inciter les enfants à "mener une vie normale". ... Lire la suite
