Trump dévoilera le site web TrumpRx jeudi

Le président américain Donald Trump prévoit de dévoiler TrumpRx.gov jeudi soir, un site web destiné à offrir aux consommateurs un accès à des médicaments sur ordonnance à prix réduit et un pilier central des efforts du président pour réduire les prix des médicaments aux États-Unis, a déclaré la Maison Blanche.

Seize des plus grands fabricants de médicaments du monde entier ont conclu des accords de "nation la plus favorisée" avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains. Dans le cadre de ces accords, ils réduiront les prix pour le programme Medicaid du gouvernement et - via TrumpRX - pour les consommateurs qui paient en espèces.

Ces accords comprennent des accords avec les fabricants de médicaments contre l'obésité Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour réduire les prix des médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1. Le gouvernement a déclaré que ces mesures permettraient de réduire les prix entre 149 et 350 dollars par mois en moyenne pour les Américains.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré dans un message sur X que le site web destiné aux consommateurs serait "à la pointe de la technologie" et "permettrait à des millions d'Américains d'économiser de l'argent". On ne sait pas encore combien les consommateurs économiseront et comment le site fonctionnera exactement .

Les patients américains paient actuellement les médicaments sur ordonnance beaucoup plus cher, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ceux pratiqués à l'étranger.

Parmi les autres fabricants de médicaments qui ont signé ces accords figurent Pfizer Inc. PFE.N , AstraZeneca AZN.L , Merck MRK.N et GSK GSK.L .