Trump dévoile un programme d'aide de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs touchés par la guerre commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

une aide de 11 milliards de dollars pour les agriculteurs de cultures en rangs, 1 milliard de dollars pour les autres cultures

*

Les agriculteurs font face à des coûts plus élevés et demandent une aide pour les semences et les engrais

*

Trump prévoit de réduire les coûts des machines agricoles en réduisant les réglementations

(Ajout de détails issus de la réunion d'information de la Maison Blanche aux paragraphes 4-9 et 13-16) par Steve Holland et Leah Douglas

Le président américain Donald Trump a dévoilé lundi un programme d'aide de 12 milliards de dollars pour les agriculteurs américains , dernier effort en date du gouvernement pour soutenir un électorat politique clé affecté par les retombées financières de ses politiques commerciales.

Les groupes agricoles et les législateurs républicains des États agricoles ont demandé cette aide en partie pour soutenir les agriculteurs dans leurs achats de semences, d'engrais et d'autres dépenses pour la saison de croissance de l'année prochaine. Le programme d'aide, qui, selon Trump, proviendra des recettes des droits de douane, vise à soutenir un bloc électoral crucial qui a largement soutenu Trump malgré les milliards de dollars de ventes perdues à la suite de sa guerre commerciale avec la Chine.

Trump a annoncé cette aide lors d'une table ronde à la Maison Blanche, en compagnie du secrétaire au Trésor Scott Bessent, de la secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins et de membres du Congrès. Des producteurs de maïs, de coton, de sorgho, de soja, de riz, de bétail, de blé et de pommes de terre ont participé à la table ronde, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

"Cette aide apportera aux agriculteurs la certitude dont ils ont besoin pour commercialiser les récoltes de cette année et pour préparer celles de l'année prochaine, et elle les aidera à poursuivre leurs efforts pour faire baisser les prix des denrées alimentaires pour les familles américaines", a déclaré Trump. Rollins a précisé que 11 milliards de dollars de l'aide iraient aux agriculteurs et seraient versés d'ici le 28 février. L'administration retient le milliard de dollars restant pour les fruits, les légumes et d'autres cultures afin de finaliser les détails, a dit Rollins. Bessent a déclaré que les paiements constitueraient un "pont de liquidités pendant une période d'ajustement" pour soutenir les agriculteurs jusqu'à ce qu'ils bénéficient des accords commerciaux et autres politiques de Trump. Amy Klobuchar, la principale démocrate de la commission sénatoriale de l'agriculture, a déclaré dans un communiqué que les politiques commerciales de Trump avaient nui aux agriculteurs. "Le moyen le plus simple de donner plus de certitude à nos agriculteurs serait que le président mette fin à ses taxes tarifaires", a-t-elle déclaré. On s'attendait à ce que l'administration annonce un plan de sauvetage de l'agriculture d'un montant total de 15 milliards de dollars en octobre. Rollins a précédemment déclaré que la fermeture de 43 jours du gouvernement fédéral avait retardé la mise en œuvre de ce plan.

DES COÛTS D'ÉQUIPEMENT MOINS ÉLEVÉS, PLUS DE SOJA Les agriculteurs ont dû faire face à des coûts plus élevés pour les intrants agricoles tels que les semences et les engrais, que l'administration Trump a déclaré examiner. Selon l'American Soybean Association, les producteurs de soja s'attendent à subir des pertes pour la troisième année consécutive en 2025.

Trump a déclaré à la Maison Blanche qu'il aiderait davantage les agriculteurs en éliminant de nombreuses réglementations environnementales pour les machines agricoles et qu'il attendrait des fabricants comme John Deere DE.N qu'ils baissent les prix des équipements.

"Le matériel agricole est devenu trop cher, et cela s'explique en grande partie par le fait qu'il est soumis à des réglementations environnementales excessives qui ne servent à rien, si ce n'est à compliquer les choses", a déclaré Trump. John Deere n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Trump a également déclaré qu'il avait demandé au président chinois Xi Jinping d'augmenter l'accord d'achat de soja récemment négocié par la Chine.

"Je pense qu'il fera plus que ce qu'il a promis de faire", a déclaré Trump.

Au cours de son premier mandat, Trump a accordé une aide d'environ 23 milliards de dollars aux agriculteurs lésés par ses politiques commerciales. Cette année, les agriculteurs devraient recevoir un montant presque record de 40 milliards de dollars en paiements gouvernementaux, grâce à des aides ad hoc en cas de catastrophe et à des aides économiques.

Le revenu agricole net pourrait chuter de plus de 30 milliards de dollars en 2026 en raison de la baisse des paiements publics et des prix des cultures, selon une estimation de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires et agricoles de l'université du Missouri.