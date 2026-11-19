Trump dévoile des contrats d'une valeur de 17 milliards de dollars en Asie du Sud-Est pour des entreprises américaines, selon la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a annoncé plus de 17 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissements stratégiques pour des entreprises américaines en Asie du Sud-Est, à l’issue d’une visite de travail de deux jours aux Philippines à l’occasion du sommet de l’ASEAN, a indiqué la Maison Blanche.

Parmi ces accords figure la finalisation, par Boeing BA.N et GE Aerospace, d’une vente de 20 Boeing 787 à Philippine Airlines pour un montant de 12 milliards de dollars, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué publié mercredi soir.

Washington et Manille vont également mettre en place un financement américain de plus de 2 milliards de dollars pour les achats de défense des Philippines, les États-Unis fournissant 400 millions de dollars pour soutenir les opérations militaires en mer de Chine méridionale, a-t-elle précisé.

Subic Grain construira un dépôt de carburant de 40 millions de dollars à Subic Bay, tandis que les Philippines moderniseront l’aéroport de Basco afin d’améliorer l’accès des forces armées, les interventions en cas de catastrophe et les chaînes d’approvisionnement .

La Thaïlande prévoit de consacrer jusqu’à 123 millions de dollars à l’acquisition de systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) de fabrication américaine, ce qui pourrait constituer le premier contrat de ce type en Asie du Sud-Est continentale, précise le communiqué.

En Indonésie, Latitude Energy et le fonds souverain Danantara négocient un projet charbonnier de 2 milliards de dollars utilisant une technologie américaine, précise-t-il.

La Navajo Transitional Energy Company a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 100 millions de dollars pour fournir du charbon à une filiale de la compagnie d’électricité nationale malaisienne, Tenaga Nasional Berhad TENA.KL , a indiqué la Maison Blanche .

Les États-Unis se sont également engagés à soutenir des programmes de développement de l’intelligence artificielle en Malaisie et au Brunei.

La société bruneienne Unified National Networks prévoit d'attribuer à l'entreprise américaine Vertiv VRT.N un marché portant sur un centre de données, dont près d'un milliard de dollars de dépenses proviendront de fournisseurs américains.

Un consortium américain aidera le gouvernement malaisien à développer son cloud souverain dédié à l’IA, Washington offrant 50 millions de dollars pour soutenir cette initiative, a indiqué l’autorité malaisienne de régulation des communications dans un communiqué séparé .

(1 dollar = 4,1130 ringgits)