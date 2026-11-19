Le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion d’accords commerciaux et d’investissements stratégiques d’une valeur totale de plus de 17 milliards de dollars pour des entreprises américaines en Asie du Sud-Est, à l’issue d’une visite de travail de deux jours aux Philippines à l’occasion du sommet de l’ASEAN, a indiqué la Maison Blanche.

Parmi ces accords figure la conclusion, par Boeing BA.N et GE Aerospace, d'une vente de 12 milliards de dollars portant sur 20 Boeing 787 destinés à Philippine Airlines, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué publié mercredi soir.

Washington et Manille vont également mettre en place un financement américain de plus de 2 milliards de dollars pour les achats de défense des Philippines, les États-Unis fournissant 400 millions de dollars pour soutenir les opérations militaires en mer de Chine méridionale, a-t-elle précisé

Subic Grain construira un dépôt de carburant de 40 millions de dollars à Subic Bay, tandis que les Philippines moderniseront l’aéroport de Basco afin d’améliorer l’accès des forces armées, les interventions en cas de catastrophe et les chaînes d’approvisionnement

La Thaïlande prévoit de consacrer jusqu’à 123 millions de dollars à l’acquisition de systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (, HIMARS) de fabrication américaine), ce qui pourrait constituer le premier contrat de ce type en Asie du Sud-Est continentale, précise le communiqué

En Indonésie, Latitude Energy et le fonds souverain Danantara négocient un projet charbonnier de 2 milliards de dollars utilisant une technologie américaine, précise-t-il

La Navajo Transitional Energy Company a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 100 millions de dollars pour fournir du charbon à une filiale de la compagnie d’électricité nationale malaisienne, Tenaga Nasional Berhad TENA.KL , a indiqué la Maison Blanche

Les États-Unis se sont également engagés à soutenir des programmes de développement de l’intelligence artificielle en Malaisie et au Brunei

La société bruneienne Unified National Networks prévoit d'attribuer à l'entreprise américaine Vertiv VRT.N un marché portant sur un centre de données, avec près d'un milliard de dollars de dépenses provenant de fournisseurs américains