Trump dévoile de nouveaux droits de douane pour lutter contre les surcapacités industrielles, sans se laisser décourager par sa défaite aux élections de mi-mandat

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi une nouvelle salve de droits de douane contre 14 de ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, sans se laisser dissuader dans sa politique protectionniste par les pertes subies par son parti républicain lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Son administration a proposé de nouveaux taux de droits de douane allant de 20% à 40%, tout en précisant que ces droits seraient plafonnés aux niveaux inférieurs convenus dans le cadre d’accords commerciaux déjà conclus ou en cours de négociation.

Par ailleurs, le représentant américain au commerce a proposé un nouveau droit de douane de 10% sur les importations d’avions commerciaux Embraer finis du Brésil , ainsi qu’une augmentation des droits de douane sur les importations de sucre brésilien dépassant les quotas, dans le cadre d’une initiative visant à pousser Brasilia à mettre fin à des pratiques commerciales prétendument déloyales.

Ces produits étaient auparavant exemptés des droits de douane de 25% imposés par Trump sur les marchandises brésiliennes en juillet. Un responsable américain a déclaré que, malgré les négociations, il existait des “divergences substantielles” concernant ces allégations.

Dans le cadre de l’enquête principale menée au titre de la “section 301” sur les surcapacités industrielles, la Chine serait soumise au taux maximal de 20%, qui s’ajouterait aux droits de douane d’environ 25% imposés lors du premier mandat de Trump.

Ce taux serait conforme à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine qui expire le 10 janvier. Mais si cette trêve venait à prendre fin, le taux applicable à la Chine passerait à 40%, a précisé l’USTR.

Le Vietnam serait soumis à un taux de droit maximal de 20% s’il parvenait à un accord commercial avec Washington, ce taux passant à 35% en cas d’échec des négociations.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que ces droits de douane, qui n’entreraient en vigueur qu’après une audition publique prévue le 25 janvier, visaient à contrer “les stratégies industrielles reposant sur le ciblage du secteur manufacturier, la suppression des salaires et de la main-d’œuvre, les aides financières et autres soutiens, les apports provenant d’une économie non marchande, ainsi que d’autres pratiques faussant le marché” qui sapent la base industrielle américaine.

Washington accuse depuis longtemps la Chine de subventionner son industrie et d’inonder les marchés mondiaux d’exportations à bas prix, allant de l’acier aux véhicules électriques en passant par les produits solaires.

Pékin avait auparavant réitéré son opposition aux “guerres commerciales” et rejeté les allégations de surcapacité, sans toutefois aller jusqu’à menacer de riposter.

“UN FAUX PROBLÈME”, SELON LA CHINE

“La soi-disant 'surcapacité' est un faux problème, et la Chine s’oppose à ce qu’elle serve de prétexte à des manipulations politiques”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, exhortant les deux premières économies mondiales à maintenir des relations stables.

L’USTR a également proposé des taux de droits de douane plafonnés à 18% pour les marchandises importées du Cambodge, d’Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et du Bangladesh, et à 15%, y compris les droits existants au titre de la “nation la plus favorisée”, pour le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Union européenne et la Suisse.

L’Inde, qui n’a pas encore conclu d’accord commercial avec l’administration Trump, serait soumise à un taux de droit de douane de 17% si un accord était finalisé, et à un taux de 25% en cas d’échec des négociations, a précisé l’USTR. Singapour bénéficierait d’un taux de droit de douane plafonné à 10%.

Greer a déclaré à CNBC que les plafonds proposés étaient conformes aux accords commerciaux conclus au cours de l’année écoulée, qui avaient également réduit les barrières aux exportations américaines.

“Nous nous en tenons à cela dans nos propositions, car nous pensons que bon nombre de ces accords que nous avons conclus résolvent en réalité une grande partie des problèmes liés aux surcapacités, ou peuvent contribuer à y remédier”, a déclaré Greer. “Nous en avons donc discuté avec nos partenaires commerciaux. Ils savent ce que nous proposons. Je pense que cela fait déjà largement partie du processus.”

Le Mexique et la Norvège ont été exclus des propositions car des enquêtes sur leurs pratiques commerciales sont toujours en cours, a précisé Greer.

Malgré tout, la perspective de nouvelles barrières commerciales a pesé sur les marchés boursiers mercredi, dans un contexte de nouvelle vague de ventes massives sur les valeurs technologiques. Les principaux indices américains ont ouvert en baisse de plus de 1%, l’indice composite Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, reculant de plus de 3%.

“Cela nous rappelle une fois de plus que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse d’évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler”, ont écrit les analystes d’ING.

LES NOUVEAUX DROITS DE DOUANE NE DÉPASSERONT PAS LES LIMITES NÉGOCIÉES

Les droits de douane de Trump ont contribué à la hausse des prix pour les consommateurs américains, et un sondage d’opinion Reuters/Ipsos réalisé après les défaites des républicains aux élections de mi-mandat a révélé que 62% des personnes interrogées soutenaient les efforts visant à les abroger.

Mais Trump s'est depuis longtemps engagé à rétablir les droits de douane annulés par la Cour suprême des États-Unis en février . Les dernières mesures font suite à une enquête de huit mois sur les pratiques commerciales déloyales menée en vertu de l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974.

Greer a précisé que les droits de douane proposés ne s’appliqueraient pas à environ 30 milliards de dollars d’importations chinoises faisant l’objet d’une procédure de réduction tarifaire dans le cadre d’un mécanisme bilatéral connu sous le nom de “Board of Trade”.

Toutefois, ces nouveaux droits viendraient s’ajouter aux droits de douane imposés sur les produits chinois au cours du premier mandat de Trump, qui s’élèvent au total à environ 25%.

Ils ne viendraient pas s’ajouter aux droits de douane de 10% et 12,5% instaurés en juillet à l’encontre d’un groupe plus large de 60 partenaires commerciaux, en raison d’allégations de laxisme dans l’application des lois contre le travail forcé.