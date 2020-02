Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump, devant le Congrès, dénigre les démocrates et vante l'économie US Reuters • 05/02/2020 à 04:11









par Steve Holland et Jeff Mason WASHINGTON, 5 février (Reuters) - Donald Trump s'est servi mardi soir du discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain pour rabaisser l'opposition démocrate qui a tenté d'obtenir sa destitution et vanter la santé de l'économie américaine. Le président républicain des Etats-Unis effectuait le traditionnel discours au lendemain de l'ouverture dans la confusion des primaires du Parti démocrate ([ ) et à la veille de son vraisemblable acquittement par le Sénat dans son procès en destitution. Il n'a pas abordé le sujet de l'"impeachment" lors de la première partie de son discours, qui devait durer plus d'une heure, mais les cicatrices de la bataille bipartisane de ces dernières semaines ont sauté aux yeux: les républicains, debout, ont acclamé Trump à son arrivée au Congrès tandis que les démocrates sont pour la plupart restés assis. Donald Trump a refusé de serrer la main de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants où a été votée en décembre sa mise en accusation, lui tendant simplement une copie de son discours. Nancy Pelosi, qui ne s'était plus entretenue avec Donald Trump depuis une réunion avortée à la Maison blanche il y a quatre mois, a semblé décontenancée. Les républicains des deux chambres du Congrès ont scandé "Quatre années de plus" alors que le locataire de la Maison blanche prenait place sur l'estrade. Dans les rangs démocrates, majoritairement silencieux, certains ont secoué la tête lorsque Donald Trump a déclaré que "l'état de notre union est plus forte que jamais". Il s'est félicité de ce qu'il a accompli depuis qu'il a succédé au démocrate Barack Obama il y a trois ans. "En seulement trois petites années, nous avons brisé la mentalité du 'déclin américain' et rejeté la décroissance de la destinée de l'Amérique", a déclaré celui qui briguera en novembre prochain un second mandat à la Maison blanche. Se servant du discours pour présenter sa vision pour le pays pour les quatre prochaines années, Donald Trump a critiqué les propositions pour l'assurance-santé formulées par les candidats à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle. Les sénateurs démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont proposé un système de santé pour tous géré par le gouvernement qui mettrait fin à l'assurance privée dont bénéficient des millions d'Américains via leurs employeurs. "Nous ne laisserons jamais le socialisme détruire le système des soins de santé américain", a dit Donald Trump, qui a fait l'objet de critiques pour n'avoir pas pris cette question à bras-le-corps afin de réduire les coûts d'assurance-santé croissants qui pèsent sur la classe moyenne américaine. Mis en accusation par les démocrates pour abus de pouvoir et entrave au Congrès, Donald Trump a dénoncé par le passé une "chasse aux sorcières" et une tentative de putsch. L'issue du procès en destitution au Sénat ne fait pas de doute, après que la chambre haute du Congrès est contrôlée par les républicains. Pour aboutir l'"impeachment" doit être approuvé à une majorité des deux tiers, soit 67 voix, or aucun des 53 sénateurs républicains n'a fait part de sa volonté de rompre les rangs. (version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.