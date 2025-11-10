Trump demande aux contrôleurs aériens de reprendre le travail alors que les annulations de vols se multiplient

Trump menace de sanctions les contrôleurs aériens absents

La FAA signale que 20 à 40 % des contrôleurs ont été absents dans les principaux aéroports

Le Sénat avance un projet de loi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement

Le président Donald Trump a exigé lundi que les contrôleurs aériens retournent au travail alors que les voyageurs subissaient une nouvelle journée d'annulations de vols, que l'administration avait ordonnées pour gérer les pénuries de personnel pendant la fermeture du gouvernement.

Menaçant de réduire le salaire de tout contrôleur qui ne retournerait pas au travail, Trump a déclaré qu'il accorderait des primes de 10 000 dollars à ceux qui n'ont pas pris de congés pendant les 41 jours de la fermeture et qu'il accueillerait favorablement les démissions des autres.

"Tous les contrôleurs aériens doivent reprendre le travail, MAINTENANT! Tous ceux qui ne le feront pas verront leur salaire considérablement réduit", a écrit Trump sur les médias sociaux. "PRÉSENTEZ-VOUS AU TRAVAIL IMMÉDIATEMENT."

La fermeture du gouvernement, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans solde. Certains sont absents parce qu'ils ont un deuxième emploi ou n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants.

La FAA a indiqué la semaine dernière que 20 à 40 % des contrôleurs étaient absents chaque jour dans les 30 plus grands aéroports des États-Unis pendant la fermeture du gouvernement. Les actions des plus grandes compagnies aériennes américaines, dont American Airlines AAL.O , Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.O , sont devenues négatives après le message de Trump sur les médias sociaux.

Les responsables ont déclaré qu'il n'était pas clair comment la Maison Blanche pourrait refuser de verser les salaires prévus par le contrat syndical des contrôleurs une fois le gouvernement rouvert, comme l'a menacé Trump, ou comment le président paierait les primes proposées de 10 000 $.

Les compagnies aériennes ont annulé près de 2 000 vols lundi, et ce chiffre devrait augmenter car la FAA a ordonné que les réductions de vols atteignent 10 % vendredi. Une tempête hivernale à Chicago a également perturbé le transport aérien. FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué qu'à 15 heures ET (1800 GMT), 5 825 vols étaient également retardés lundi, après 2 950 vols annulés et près de 11 200 vols retardés dimanche, la pire journée pour les perturbations de vols depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre.

Les problèmes de personnel se sont aggravés au cours du week-end et le nombre de centres de contrôle du trafic aérien en manque de personnel est passé à 81 samedi, le plus haut niveau depuis le 1er octobre, a déclaré dimanche le secrétaire aux transports, Sean Duffy. Interrogé sur les commentaires de Trump, le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré lundi que les contrôleurs apprécieraient toute reconnaissance. "Nous travaillerons avec l'administration.... Les contrôleurs aériens continueront à se présenter pendant cette fermeture", a-t-il déclaré.

Trump a réprimandé les contrôleurs qui ont pris des congés et a qualifié ceux qui ont continué à travailler de "GRANDS PATRIOTES". Le représentant Rick Larsen, principal démocrate de la commission de la Chambre des représentants chargée de superviser la FAA, a déclaré que les contrôleurs "méritent nos remerciements et notre reconnaissance, et non des attaques désordonnées contre leur patriotisme".

'TOUT SIMPLEMENT INACCEPTABLE', DÉCLARE LE PDG D'AMERICAN AIRLINES

Les compagnies aériennes ont demandé l'approbation rapide d'un projet de loi que le Sénat américain a voté pour faire avancer dimanche et qui rouvrirait le gouvernement. On ne sait pas encore quand Duffy lèvera les restrictions de vol.

"La fermeture du gouvernement doit cesser, de même que les perturbations causées à nos clients et aux employés fédéraux qui sont contraints de travailler sans solde", a déclaré le directeur général de Southwest, Bob Jordan.

American Airlines a déclaré que plus de 250 000 vols avaient été annulés ou retardés au cours du week-end. "Cette situation est tout simplement inacceptable et tout le monde mérite mieux que cela", a déclaré David Seymour, directeur de l'exploitation d'American Airlines, à ses employés.

La FAA a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de la semaine dernière dans 40 grands aéroports. Cette réduction devrait passer à 6 % mardi, puis à 10 % vendredi.

Même avant la fermeture, il manquait environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et travaillaient six jours par semaine. Duffy a cherché à retenir les contrôleurs qui pourraient partir à la retraite, à accélérer les embauches et à entreprendre une révision des systèmes de contrôle du trafic aérien pour un montant de 12,5 milliards de dollars.

La FAA a également annoncé dimanche soir qu'elle suspendait le trafic des avions privés dans 12 aéroports souffrant d'une pénurie de personnel de contrôle aérien, dont Chicago O'Hare et Reagan Washington National.