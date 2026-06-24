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Trump demande au Congrès 1 milliard de dollars pour renforcer les retraites des anciens salariés d'une filiale de GM spécialisée dans les pièces détachées
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche a demandé mercredi au Congrès une enveloppe d’un milliard de dollars afin de renforcer les retraites des salariés de Delphi, l’ancienne filiale de General Motors spécialisée dans les pièces détachées automobiles GM.N , qui avaient été réduites lors de la restructuration liée à la faillite du constructeur automobile de Détroit en 2009.

La Maison Blanche demande également 500 millions de dollars pour soutenir des projets de construction en cours à Washington et dans ses environs, ainsi qu’un milliard de dollars pour contribuer à la reconstruction de la gare Penn Station à New York. La Maison Blanche souhaite par ailleurs que le Congrès autorise l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à réaffecter les fonds disponibles dans le cadre du programme de modernisation du contrôle aérien, doté de 12,5 milliards de dollars, à tout projet de réforme du trafic aérien.

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