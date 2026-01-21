 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump déclare à Davos que les États-Unis n'utiliseront pas la force pour acquérir le Groenland
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offensive de Trump sur le Groenland est liée à des préoccupations relatives à la sécurité dans l'Arctique

*

Les dirigeants de l'Otan avertissent que la stratégie de Trump pourrait bouleverser l'alliance

*

Trump déclare qu'il n'utilisera pas la force pour acquérir le Groenland

(Mises à jour pour ajouter le ton et les commentaires de Trump sur le Groenland, paragraphes 3-5, 7) par Steve Holland et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a exclu mercredi le recours à la force dans sa tentative d'acquérir le Groenland, mais a déclaré dans un discours à Davos qu'aucun autre pays ne pouvait sécuriser le territoire danois.

"Les gens pensaient que j'utiliserais la force, mais je n'ai pas à le faire", a déclaré M. Trump lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse. "Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force."

M. Trump a adopté un ton cassant, reprochant aux alliés européens des États-Unis leur insolence, leur déloyauté et leurs erreurs politiques dans des domaines allant de l'énergie éolienne et de l'environnement à l'immigration et à la géopolitique.

Les menaces croissantes de M. Trump à l'égard de l'Europe au sujet du Groenland ont distendu les liens transatlantiques et inquiété les Européens, éclipsant un discours qui était censé se concentrer principalement sur l'économie américaine.

Qualifiant le Danemark d'"ingrat", le président républicain des États-Unis a minimisé la question, la qualifiant de "petite demande" concernant un "morceau de glace" et affirmant qu'une acquisition ne constituerait pas une menace pour l'alliance de l'Otan, qui comprend le Danemark et les États-Unis.

« Aucun pays ou groupe de pays n'est en mesure de sécuriser le Groenland à l'exception des États-Unis », a déclaré M. Trump, avant d'ajouter: « Je cherche à obtenir des négociations immédiates pour discuter à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis. »

À plusieurs reprises au cours d'un discours qui a duré plus d'une heure, M. Trump a désigné par erreur le Groenland comme étant l'Islande.

M. Trump, qui a marqué mardi la fin d'une première année de mandat mouvementée, devrait éclipser l'ordre du jour du WEF, où les élites mondiales se penchent sur les tendances économiques et politiques.

Les dirigeants de l'Otan ont prévenu que la stratégie de M. Trump concernant le Groenland pourrait bouleverser l'alliance, tandis que les dirigeants du Danemark et du Groenland ont proposé un large éventail de solutions pour renforcer la présence américaine sur ce territoire insulaire stratégique de 57 000 habitants.

"Nous voulons un morceau de glace pour la protection du monde, et ils ne veulent pas nous le donner", a déclaré M. Trump dans son discours devant une salle de congrès comble.

Des centaines de délégués se sont rassemblés dans le hall pour écouter ou regarder le discours de M. Trump sur des écrans vidéo ou des téléphones portables. Au bout d'une heure, la plupart d'entre eux avaient décroché et recommençaient à bavarder.

Groenland
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Plénière du Parlement européen sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Groenland et du Royaume du Danemark, à Strasbourg
    Le Parlement européen vote en faveur d'un recours juridique contre l'accord UE-Mercosur
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    par Philip Blenkinsop Les députés européens se sont prononcés mercredi, à l'issue d'un vote serré, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (UE) concernant l'accord commercial signé entre le bloc et les pays ‍du Mercosur. Les eurodéputés ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank